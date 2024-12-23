الصفدي يلتقي الشرع في دمشق اليوم
التاريخ
12/23/2024 4:34:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق.
وبحسب بيان للوزارة، يلتقي الصفدي خلال الزيارة القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعددا من المسؤولين السوريين.
MENAFN23122024000072011014ID1109023033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.