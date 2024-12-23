جمعية الحمضيات: الـ100 كغم دخلت الأردن كـمونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس
جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية، زيدان المنسي، خلو السوق الأردني من
الحمضيات المستوردة وإن وزارة الزراعة منعت الاستيراد للحمضيات.
وأوضح المنسي في
بيان، أن الكمية البسيطة التي ظهرت في فيديوهات متداولة، قد تكون من الكميات التي
تدخل مع زوّار المملكة لأغراض شخصية "مونة"، واستغلت لأغراض أخرى، وهذه
الكمية لا تتجاوز 100 كيلوغرام.
ودعت جمعية
حمضيات المواطنين إلى توخي الدقة في هذا الخصوص.
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