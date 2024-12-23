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جمعية الحمضيات: الـ100 كغم دخلت الأردن كـمونة

12/23/2024 4:34:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية، زيدان المنسي، خلو السوق الأردني من الحمضيات المستوردة وإن وزارة الزراعة منعت الاستيراد للحمضيات.
وأوضح المنسي في بيان، أن الكمية البسيطة التي ظهرت في فيديوهات متداولة، قد تكون من الكميات التي تدخل مع زوّار المملكة لأغراض شخصية "مونة"، واستغلت لأغراض أخرى، وهذه الكمية لا تتجاوز 100 كيلوغرام.

ودعت جمعية حمضيات المواطنين إلى توخي الدقة في هذا الخصوص.

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