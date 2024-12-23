مصادر: تسليم تقرير ديوان المحاسبة لمجلس الأمة الثلاثاء

مصادر: تسليم تقرير ديوان المحاسبة لمجلس الأمة الثلاثاء
التاريخ
12/23/2024 4:34:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكدت مصادر
مطلعة لـ"الغد"، أن ديوان المحاسبة سيقوم بتسليم تقريره السنوي الـ72
للعام 2023، لمجلس الأمة، غدا الثلاثاء.
وأشارت المصادر،
التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن ملامح التقرير الجديد الذي سيتم تعميمه من خلال نشره
على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة عقب تسليمه، ترتكز على تعزيز الدور
الاستشاري للديوان توازيا وتسليط الضوء على المخاطر والأهمية النسبية لها، بالإضافة
لأولوية تصويب المخالفات والملاحظات أولا بأول.
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