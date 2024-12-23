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مصادر: تسليم تقرير ديوان المحاسبة لمجلس الأمة الثلاثاء

12/23/2024 4:34:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






أكدت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن ديوان المحاسبة سيقوم بتسليم تقريره السنوي الـ72 للعام 2023، لمجلس الأمة، غدا الثلاثاء.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن ملامح التقرير الجديد الذي سيتم تعميمه من خلال نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة عقب تسليمه، ترتكز على تعزيز الدور الاستشاري للديوان توازيا وتسليط الضوء على المخاطر والأهمية النسبية لها، بالإضافة لأولوية تصويب المخالفات والملاحظات أولا بأول.

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