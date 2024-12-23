الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية

فاز البروفيسور الأردني عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024.



وبارك نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للبروفيسور ياغي بالجائزة، قائلا في بيان على موقع إكس اليوم الاثنين، إن "البرفيسور ياغي، قدم إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي".

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات.

ومنحت جائزة نوابع العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 للبروفيسور ياغي، تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء، حيث طور أساليب مبتكرة تساهم في تطوير مواد متقدمة تستخدم بتطبيقات متنوعة منها التقاط الكربون وإنتاج الطاقة النظيفة واستخلاص المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، ما يجعلها أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

ولد عمر ياغي عام 1965 في عمان ونشأ فيها، ثم غادر إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال درجة البكالوريوس من جامعة ولاية نيويورك والدكتوراه من جامعة إلينوي قبل أن يعمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد، كما عمل عضوًا في عدد من الكليات ومراكز الأبحاث والجامعات الأميركية المرموقة.

