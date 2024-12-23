الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز البروفيسور الأردني عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024.
وبارك نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للبروفيسور ياغي بالجائزة، قائلا في بيان على موقع إكس اليوم الاثنين، إن "البرفيسور ياغي، قدم إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي".
وأكد نائب رئيس دولة الإمارات أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات.
ومنحت جائزة نوابع العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 للبروفيسور ياغي، تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء، حيث طور أساليب مبتكرة تساهم في تطوير مواد متقدمة تستخدم بتطبيقات متنوعة منها التقاط الكربون وإنتاج الطاقة النظيفة واستخلاص المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، ما يجعلها أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
ولد عمر ياغي عام 1965 في عمان ونشأ فيها، ثم غادر إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال درجة البكالوريوس من جامعة ولاية نيويورك والدكتوراه من جامعة إلينوي قبل أن يعمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد، كما عمل عضوًا في عدد من الكليات ومراكز الأبحاث والجامعات الأميركية المرموقة.
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