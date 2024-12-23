نتنياهو لن يحضر هذا العام إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز في بولندا

(MENAFN
) لن يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
هذا العام إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الإبادة أوشفيتز في بولندا، وذلك بسبب خطر اعتقاله بعد إصدار مذكرة توقيف ضده من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, هذا يخلق مفارقة تاريخية لافتة، وهي سيناريو كان من الصعب تخيله حتى وقت قريب, إن تصور نتنياهو وهو يصل إلى بولندا ليتم اعتقاله في أوشفيتز تحت لافتة مكتوب عليها "العمل يحرر" هو أمر مذهل، خاصة عندما نعلم أن نتنياهو، بصفته رئيس وزراء إسرائيل، مُنع من المشاركة في حدث يحيي معاناة شعبه بسبب التهديد القانوني الدولي الذي يلاحقه, بينما يحق للمستشارة الألمانية الحضور، فإن نتنياهو مُنع من ذلك, وقبل ثمانين عامًا، كان تحرير أوشفيتز لحظة محورية في التاريخ، في وقت كانت فيه بقاء اليهود مهددًا, اليوم، أصبحت المخاطر التي يواجهها اليهود مختلفة تمامًا، وتعكس سياسات إسرائيل تحولًا في ديناميكيات القوى, بعد أوشفيتز، أصبح اليهود قادرين على اتخاذ إجراءات متطرفة، ومسار إسرائيل الحالي تحت قيادة نتنياهو هو تعبير عن هذا التحول, إن قرار رئيس الوزراء بالابتعاد عن أوشفيتز يرمز إلى التباين الصارخ بين ماضي إسرائيل وحاضرها, المكان الذي كان اليهود يسعون فيه للنجاة من أهوال لا يمكن تصورها أصبح الآن هو المكان الذي يخشاه نتنياهو، مما يبرز دور الرمزية والعدالة التاريخية.
كما سيحضر قادة العالم مراسم 27 يناير، فإن نتنياهو لن يكون موجودًا, المحكمة الجنائية الدولية تطلب اعتقاله بتهم جرائم حرب، وهي جرائم تحمل تشابهًا مزعجًا مع تلك التي ارتُكبت خلال الهولوكوست, المسافة بين أوشفيتز وغزة شاسعة، لكن المقارنات بينهما أصبحت تتضح بشكل متزايد، كما يتضح في التقارير الأخيرة عن الوضع في غزة, على الرغم من أنه كان من المحظور دائمًا مقارنة الفظائع الحديثة مع أهوال أوشفيتز، فإن الواقع الوحشي الذي يظهر من غزة - خاصة مع مواجهة الفلسطينيين للموت والدمار الجماعي - يجبرنا على إعادة النظر في هذه المقارنة, غياب معسكرات الإبادة الرسمية في غزة لا يقلل من الواقع المقلق الذي يتكشف هناك، حيث تبدأ القبور الجماعية والأدلة على التطهير العرقي في الظهور, وفي 7 أكتوبر 2023، شهدت إسرائيل نقطة تحول حاسمة، مما يذكرنا بتحول تاريخي كبير, في حين أن حرب الأيام الستة عام 1967 أدت إلى فقدان إسرائيل لتواضعها، فإن أحداث 7 أكتوبر يُنظر إليها على أنها فقدان للإنسانية, الأضرار في الحالتين عميقة وغير قابلة للإصلاح.
ومع إحياء الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز، فإن غياب زعيم إسرائيل - الدولة التي وُلدت من رماد الهولوكوست - يعد بحد ذاته رمزًا للأزمة التاريخية والأخلاقية التي تواجهها إسرائيل الآن, إن استبعاد نتنياهو من أوشفيتز بسبب التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب يقف كذكرى مؤلمة لتحول الدولة ومستقبلها المقلق, كما أن التركيز على مشاكله القانونية، بما في ذلك فضيحة هاني بيلفيس وقضية فيلشتاين، يعكس جدية هذه اللحظة التاريخية.
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