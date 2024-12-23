ويكيبيديا تستبدل العلم السوري

استبدلت موسوعة "ويكيبيديا" العلم والشعار السوري السابقين بـ"علم وشعار الثورة السورية".



يتكون العلم الحالي من 3 ألوان، وهي الأخضر الذي يمثل الخلافة الراشدة، والأبيض الذي يمثل الدولة الأموية، والأسود الذي يرمز للدولة العباسية.



أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور.



العلم السوري الحالي



ويختلف هذا العلم عن المستخدم من قبل الحكومة السورية السابقة التابعة لبشار الأسد، التي كانت تعتمد علم الجمهورية العربية المتحدة، منذ عام 1980 حتى 8 ديسمبر 2024.



ويتكون العلم السوري السابق من 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر.















