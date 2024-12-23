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إيران: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا

12/23/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أنه ليس لدى طهران "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، معتبرا أن "التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار". RT

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