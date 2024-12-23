إيران: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا

إيران: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا
التاريخ
12/23/2024 4:33:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أنه ليس لدى طهران "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، معتبرا أن "التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار". RT
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