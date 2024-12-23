Monday, 23 December 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأسباب إنسانية.. أسماء الأسد تطلب الطلاق

12/23/2024 4:33:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة "HABERTURK" التركية أن أسماء الأسد تقدمت بطلب طلاق إلى محكمة روسية، بجانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو، ومن المتوقع أن يتضح في المستقبل القريب ما إذا كانت أسماء ستعود إلى لندن أم ستبقى في موسكو في وضع غير مستقر.
ويأتي هذا التوجه في وقت حرج بعد خسارة بشار الأسد للسلطة في سوريا في 8 كانون الأول(ديسمبر)، مما يجعل مستقبل أسماء الأسد الشخصي والقانوني موضع نقاش.

بحسب هذه التقارير، فإن عودة أسماء إلى لندن باتت أكثر إلحاحًا بسبب حالتها الصحية التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، إذ يصعب مراقبتها بشكل مناسب في موسكو، ولكن المحامون أكدوا أن العودة لا يمكن أن تتم بناءً على الأسباب الصحية فقط، بل يجب أن يكون الطلاق شرطًا أساسيًا.

وقد تتمكن الأسد من استغلال نفوذها المالي القوي، ولاسيما من خلال عملها السابق في مؤسسات مالية دولية مثل "دويتشه بنك" و"جي بي مورغان"، مما عزز مهاراتها في هذا المجال.

وتدعم الأسد في معاملات طلب الطلاق والدتها سحر العطري، التي بدأت التفاوض مع مكاتب محاماة بريطانية بشأن الوضع الصحي والقانوني لابنتها. وكالات

MENAFN23122024000072011014ID1109023023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث