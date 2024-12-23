نواب يحولون أسئلتهم الموجهة للحكومة إلى استجوابات

حول النائب أحمد الهميسات سؤاله النيابي بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي في عهد الحكومة السابقة إلى استجواب.



وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا، إن المديونية ترتفع بشكل سنوي نتيجة زيادة العجز.



وأضاف الشبلي أنه كما ورد في موازنة 2025، ازداد العجز في 2021 بمقدار (1.731) مليار دينار، وازداد في 2022 بمقدار (1.553) مليار دينار، وازداد في 2023 بمقدار (1.860) مليار دينار.



وكان الهميسات قد وجه سؤالا نيابيا: "كم بلغ حجم المديونية عند استقالة حكومة بشر الخصاونة، وكم كانت عند تولي رئاسة الحكومة خلال الفترة 2020-2024؟".



كما حولت النائبة ديمة طهبوب سؤالها النيابي بشأن تعديلات "ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية" إلى استجواب.



وقالت طهبوب إن الموارد البشرية تعد من ثروات الأردن، مقدرة سعي الحكومة لإعادة وتنظيم القطاع العام.



وأضافت أنه لا يمكن إدارة القطاع العام بعقلية ومفاهيم القطاع الخاص،



وأشارت إلى أن المجلس وجه سؤالين: هل هناك حاجة لنظامين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة (نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية)؟.



وتابعت طهبوب أن الحكومة عندما أجابت على السؤال بررت في فقرة كاملة أنه ما زال هناك الحاجة إلى نظامين، ولكن الحكومة تراجعت قبل يومين عن هذا القرار وقامت بضم النظامين في نظام واحد.



ولفتت إلى أن السؤال الثاني، إذا كانت الحكومة قبل إصدار هذه التعديلات قد درست الآثار الاقتصادية المترتبة عليها، لكن جواب الحكومة لم يحتوي على نسبة أو رقم للمتأثرين بالتعديات واكتفى الجواب فقط بالقول إن "النسبة ضئيلة".



من جهته، حول النائب صالح العرموطي سؤاله النيابي بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية إلى استجواب.



وحول النائب أحمد السراحنة سؤاله النيابي بشأن عدد الأسرة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب.-(المملكة)

MENAFN23122024000072011014ID1109023021