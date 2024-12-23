JustMarkets تحتفل بالمعالم الرئيسية لعام 2024

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) تختتم JustMarkets عام 2024 بإنجازات بارزة تؤكد تركيزها المستمر على تقديم حلول موثوقة وذكية للمجتمع التجاري العالمي.
شهد هذا العام مرور 12 عامًا على تأسيس الشركة، وهو معلم يبرز وجود JustMarkets الراسخ في القطاع المالي. وخلال هذه السنوات، حقق الوسيط العديد من النجاحات، وفاز بأكثر من 50 جائزة، واستقبل أكثر من مليوني متداول من 180+ دولة. تظل الشركة تركز على النمو، مع أهداف أعلى في العام المقبل.
خلال عام 2024، شاركت JustMarkets بفاعلية مع المجتمع التجاري العالمي من خلال المشاركة في فعاليات صناعية رئيسية، بما في ذلك iFX Expo، Mumbai Expo، وDubai Expo. أتاحت هذه المنصات الفرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة والعملاء والشركاء، مما عزز مكانة JustMarkets في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما حصلت الشركة على العديد من الجوائز الصناعية، بما في ذلك أفضل وسيط CFD عالمي، وأفضل برنامج IB/Affiliate عالمي، وأكثر وسيط موثوق لعام 2024، بالإضافة إلى الفوز بجائزة UF Awards APAC 2024. تعكس هذه الألقاب تركيز JustMarkets على تلبية جميع احتياجات التداول والأهداف المالية لعملائها وشركائها.
في عام 2024، قامت JustMarkets بترقية منصتها بإضافة قدرات التداول الأصلية إلى تطبيق الهاتف المحمول، مما يسهل الوصول إلى المتداولين بشكل كبير. كما وسعت الشركة نطاق أدوات التداول وأزواج العملات، وقللت الفوارق السعرية على XAU/USD (الذهب) بنسبة تصل إلى 10% لجميع أنواع الحسابات.
تميز العام بسلسلة من المسابقات التجارية التي صممت لتعزيز التواصل ومكافأة مجتمع JustMarkets العالمي. قدمت فعاليات مثل Jiwa Contest، Golden Contest، #iLoveJustMarkets، وRamadan Trading Contest فرصًا للمتداولين لاختبار مهاراتهم والفوز بجوائز. كما عززت مسابقة Trade and Win Contest مع Cikgu Amoi التزام الشركة بالاعتراف بمستثمريها المخلصين ودعمهم.
كان من أبرز الأحداث السنوية حفل Grand Gala Dinner — حدث جمع بين المتداولين والشركاء لتكريم مساهماتهم وتقديم جوائز مثيرة. كما أتاح الحفل للضيوف التمتع بترفيه استثنائي وعشاء فاخر وفرصة للتواصل مباشرة مع فريق JustMarkets والتفاعل مع أشخاص ذوي اهتمامات مشابهة.
ومع اقتراب نهاية العام، تستعد JustMarkets لعام 2025 بخطط لتقديم ميزات جديدة، وتوسيع العروض، ومواصلة تحسين ظروف التداول. تلتزم الشركة بتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق ودعم نجاح مجتمعها المتنامي في العام القادم.
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