الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في تقوع طالت 25 مواطنا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، طالت 25 مواطنا.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، واعتقلت كلا من: ياسين يوسف صباح، واحمد

عودة الله العمور، وسفيان عودة الله العمور، وعدي محمد العمور، واحمد

عصام العمور، ومحمد محمود العمور، وسند يوسف جبرين، وقسام نضال العمور، ومحمد رياض العمور، ومحمد خالد العمور، وأحمد عيسى جبرين، وزكريا احمد جبرين، وعلي يوسف

جبرين، ومحيى احمد العمور، وسميح سليم صباح، ومأمون سليم صباح، ايوب سليمان صباح، واحمد علي صباح، ومهند سامي صباح، مؤيد عبدالله العمور، ومحمد جميل العمور، ومنير جمال عبد الخليل صباح، وحمادة يوسف العمور، واحمد كمال العمور، وداؤود حسين العمور.