الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في تقوع طالت 25 مواطنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، طالت 25 مواطنا.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، واعتقلت كلا من: ياسين يوسف صباح، واحمد
عودة الله العمور، وسفيان عودة الله العمور، وعدي محمد العمور، واحمد
عصام العمور، ومحمد محمود العمور، وسند يوسف جبرين، وقسام نضال العمور، ومحمد رياض العمور، ومحمد خالد العمور، وأحمد عيسى جبرين، وزكريا احمد جبرين، وعلي يوسف
جبرين، ومحيى احمد العمور، وسميح سليم صباح، ومأمون سليم صباح، ايوب سليمان صباح، واحمد علي صباح، ومهند سامي صباح، مؤيد عبدالله العمور، ومحمد جميل العمور، ومنير جمال عبد الخليل صباح، وحمادة يوسف العمور، واحمد كمال العمور، وداؤود حسين العمور.
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