Monday, 23 December 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجالية الفلسطينية في برلين تقيم بيت عزاء للمناضل اللواء فؤاد الشوبكي

12/23/2024 3:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - اقامت الجالية الفلسطينية في برلين أمس الأحد، بيتا للعزاء برحيل المناضل الكبير والقائد الوطني اللواء فؤاد الشوبكي.

وأمّت وفود من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وممثلين عن مؤسساتها بيت العزاء، الذي أقيم في مركز موزاييك في العاصمة برلين، لتقديم واجب العزاء برحيل شيخ الاسرى اللواء الشوبكي الذي عرف بنضاله وحضوره الوطني والسياسي المتميز.

وأعرب رئيس الجالية الفلسطينية ثائر حجو، عن تعازيه الحارة باسم ابناء الجالية لذوي الفقيد ورفاق دربه وابناء شعبنا الفلسطيني، برحيل هذه القامة النضالية والوطنية الهامة والاسير السابق الذي أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، مشيرا الى أن رحيله شكل خسارة وطنية ونضالية، ومجددا العهد على مواصلة درب النضال والكفاح حتى تحقيق مشروعنا الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

MENAFN23122024000205011050ID1109022804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث