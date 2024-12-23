الجالية الفلسطينية في برلين تقيم بيت عزاء للمناضل اللواء فؤاد الشوبكي

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN - اقامت الجالية الفلسطينية في برلين أمس الأحد، بيتا للعزاء برحيل المناضل الكبير والقائد الوطني اللواء فؤاد الشوبكي.

وأمّت وفود من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وممثلين عن مؤسساتها بيت العزاء، الذي أقيم في مركز موزاييك في العاصمة برلين، لتقديم واجب العزاء برحيل شيخ الاسرى اللواء الشوبكي الذي عرف بنضاله وحضوره الوطني والسياسي المتميز.

وأعرب رئيس الجالية الفلسطينية ثائر حجو، عن تعازيه الحارة باسم ابناء الجالية لذوي الفقيد ورفاق دربه وابناء شعبنا الفلسطيني، برحيل هذه القامة النضالية والوطنية الهامة والاسير السابق الذي أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، مشيرا الى أن رحيله شكل خسارة وطنية ونضالية، ومجددا العهد على مواصلة درب النضال والكفاح حتى تحقيق مشروعنا الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.