الجالية الفلسطينية في برلين تقيم بيت عزاء للمناضل اللواء فؤاد الشوبكي

(MENAFN
- Palestine News Network
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برلين / PNN - اقامت الجالية الفلسطينية في برلين أمس الأحد، بيتا للعزاء برحيل المناضل الكبير والقائد الوطني اللواء فؤاد الشوبكي.
وأمّت وفود من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وممثلين عن مؤسساتها بيت العزاء، الذي أقيم في مركز موزاييك في العاصمة برلين، لتقديم واجب العزاء برحيل شيخ الاسرى اللواء الشوبكي الذي عرف بنضاله وحضوره الوطني والسياسي المتميز.
وأعرب رئيس الجالية الفلسطينية ثائر حجو، عن تعازيه الحارة باسم ابناء الجالية لذوي الفقيد ورفاق دربه وابناء شعبنا الفلسطيني، برحيل هذه القامة النضالية والوطنية الهامة والاسير السابق الذي أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، مشيرا الى أن رحيله شكل خسارة وطنية ونضالية، ومجددا العهد على مواصلة درب النضال والكفاح حتى تحقيق مشروعنا الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
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