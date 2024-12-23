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الاحتلال تهدم منزلا وتصيب مواطنا بالرصاص في قرية شيوخ العروب شمال الخليل

12/23/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية شيوخ العروب شمال الخليل، وهدمت منزلا، وأصابت مواطنا بالرصاص.

وأفاد رئيس مجلس قروي شيوخ العروب ابراهيم حلايقة، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن محمد هارون حلايقة، ويؤوي سبعة أفراد، موضحا أن الاحتلال أخطر بوقف العمل والبناء فيه قبل أربعة أشهر، بحجة أن منطقة "البص" ممنوع البناء فيها.

ونقلا عن مصادر محلية، أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية هدم المنزل.


تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم الشهر الماضي منزلا آخر، بالإضافة الى تسليم اخطارات بهدم منازل أخرى في تلك المنطقة.

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