الاحتلال تهدم منزلا وتصيب مواطنا بالرصاص في قرية شيوخ العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية شيوخ العروب شمال الخليل، وهدمت منزلا، وأصابت مواطنا بالرصاص.
وأفاد رئيس مجلس قروي شيوخ العروب ابراهيم حلايقة، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن محمد هارون حلايقة، ويؤوي سبعة أفراد، موضحا أن الاحتلال أخطر بوقف العمل والبناء فيه قبل أربعة أشهر، بحجة أن منطقة "البص" ممنوع البناء فيها.
ونقلا عن مصادر محلية، أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية هدم المنزل.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال هدم الشهر الماضي منزلا آخر، بالإضافة الى تسليم اخطارات بهدم منازل أخرى في تلك المنطقة.
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