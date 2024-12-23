الاحصاء: انخفاض طفيف بأسعار تكاليف البناء للمباني في تشرين الثاني الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض إلى 122.89 مقارنة بـ122.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.
استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ استقر الرقم عند 121.75 (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعتي استئجار المعدات والخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% لكل منهما، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 121.98.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 116.55 مقارنة بـ 116.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ومجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفع الرقم الى 131.95 مقارنة بـ 131.72.
وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.33%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 136.30 مقارنة بـ 135.86 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.38 مقارنة بـ 122.62 خلال الشهر السابق.
انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 117.93 مقارنة بـ 117.95.
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