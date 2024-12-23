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الاحصاء: انخفاض طفيف بأسعار تكاليف البناء للمباني في تشرين الثاني الماضي

12/23/2024 3:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض إلى 122.89 مقارنة بـ122.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ استقر الرقم عند 121.75 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعتي استئجار المعدات والخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% لكل منهما، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 121.98.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 116.55 مقارنة بـ 116.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ومجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفع الرقم الى 131.95 مقارنة بـ 131.72.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.33%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 136.30 مقارنة بـ 135.86 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.38 مقارنة بـ 122.62 خلال الشهر السابق.

انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تشرين ثاني 2024 مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إلى 117.93 مقارنة بـ 117.95.

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