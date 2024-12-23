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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

12/23/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقدسيا على هدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتشريد ساكنيه.

وأفاد صاحب المنزل هشام عقيل، بأن بلدية الاحتلال أخطرته بهدم المنزل بذريعة "البناء دون ترخيص"، ما دفعه لهدم منزله ذاتيا، تجنبا للتكاليف الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال قامت آلياتها بالهدم.

وبين عقيل، أن البناء قائم منذ 11 عاما، ويعيش فيه قبل هدمه أحد أقربائه مع عائلته المكونة من أربعة أفراد.

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