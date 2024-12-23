التربية: 83217 عدد مشتركي تكميلية التوجيهي

MENAFN - Khaberni) خبرني – أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة، أن عدد مشتركي تكميلية الثانوية العامة“التوجيهي” بلغ 83217 طابب وطالبة.

وبينت في تصريحات اذاعية على اثير راديو هلا ، إن من مجموع الطلبة المشاركين في امتحان تكميلية التوجيهي هناك 71859 طالب وطالبة لم يستكملوا متطلبات النجاح، و 12358 طالب وطالبة لرفع المعدل موزعين على 384 مركز (قاعة امتحان) في محافظات المملكة كافة.

وأشارت إلى وجود

57 مشتركاً موزعين على 9

قاعات امتحان في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقالت إن أول أيام الامتحان سيكون يوم الخميس 26 كانون الأول المقبل، وسيكون آخر أيام الامتحان يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025.