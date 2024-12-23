التربية: 83217 عدد مشتركي تكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة، أن عدد مشتركي تكميلية الثانوية العامة“التوجيهي” بلغ 83217 طابب وطالبة.
وبينت في تصريحات اذاعية على اثير راديو هلا ، إن من مجموع الطلبة المشاركين في امتحان تكميلية التوجيهي هناك 71859 طالب وطالبة لم يستكملوا متطلبات النجاح، و 12358 طالب وطالبة لرفع المعدل موزعين على 384 مركز (قاعة امتحان) في محافظات المملكة كافة.
وأشارت إلى وجود
57 مشتركاً موزعين على 9
قاعات امتحان في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقالت إن أول أيام الامتحان سيكون يوم الخميس 26 كانون الأول المقبل، وسيكون آخر أيام الامتحان يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025.
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