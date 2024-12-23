مجموعة مراد يوسف بهبهاني تحتفي بموظفيها في الحفل السنوي لنهاية العام

(MENAFN
- BPG Group) الكويت 22 ديسمبر 2024: وسط أجواء مفعمة بالحماس والتقدير، نظمت مجموعة مراد يوسف بهبهاني احتفالها السنوي لتكريم موظفيها المتميزين في ملعب الكريكيت بمجمع البوليفارد في منطقة السالمية. جاء هذا الحدث تقديراً لجهود الموظفين المتفانية ومساهماتهم القيمة على مدار عام 2024.
ويعكس الاحتفال التزام المجموعة الراسخ بتعزيز مكانتها كمؤسسة تركز على تمكين مواردها البشرية وتعزيز رفاهيتهم، حيث تعتبرهم القوة الدافعة وراء نجاحها المستمر.
حضر الحفل أكثر من 800 موظف وموظفة برفقة عائلاتهم، واستمتعوا ببرنامج متنوع شمل أنشطة جماعية، ألعاب فرق، مسابقات تفاعلية، تحديات مصحوبة بجوائز، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية مخصصة للأطفال.
وفي كلمته الترحيبية، عبّر السيد عبدالمحسن بهبهاني، مدير المجموعة، عن شكره وامتنانه للموظفين قائلاً: "موظفونا هم القلب النابض لمؤسستنا. بفضل شغفهم وإخلاصهم وروح التعاون بينهم، تمكنّا من تحقيق العديد من الإنجازات التحولية والوصول إلى المكانة التي نحن عليها اليوم."
من جانبه، قال السيد إيلي دبس، مدير الموارد البشرية، خلال الحفل: "هذا الاحتفال السنوي يمثل رسالة تقدير من الإدارة إلى الموظفين على التزامهم الثابت بقيم المجموعة وأخلاقياتها. كما يُعد فرصة لتعزيز روح الفريق والتواصل بعيداً عن بيئة العمل اليومية، مما يسهم في ترسيخ الألفة والانتماء بين أفراد المجموعة."
وتخلّل الحفل تكريم خاص للموظفين ذوي الخدمة الطويلة، الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً في خدمة المجموعة، حيث تم تسليط الضوء على إنجازاتهم وتفانيهم في دعم مسيرة الشركة ونموها المستمر.
في ختام الاحتفال، أكدت مجموعة مراد يوسف بهبهاني التزامها بمواصلة تنظيم هذه الفعاليات سنوياً، تأكيداً على تقديرها العميق لموظفيها ودورهم المحوري في نجاحها. وشددت المجموعة على إيمانها الراسخ بأن العنصر البشري هو أعظم أصولها، بما يعكس رؤيتها ورسالتها التي تضع الاهتمام برفاهية موظفيها وعملائها في صميم قيمها ومبادئها.
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