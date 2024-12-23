إكسبو الشارقة يسجل أرقاماً قياسية بتنظيم 80 معرضاً واستقطاب 3 ملايين زائر خلال عام 2024

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 22 ديسمبر 2024:
يواصل مركز إكسبو الشارقة مسيرة إنجازاته مرسخاً مكانة إمارة الشارقة كوجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومعززاً مساهمات قطاع المعارض في دعم استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي المستدام في الشارقة والإمارات، حيث شهد إكسبو الشارقة إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، خلال عام 2024، تنظيم واستضافة 80 معرضاً رئيسياً، التي تميزت بمشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية فضلا عن نجاحها في استقطاب نحو 3 ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها.
وشملت المعارض التي استضافها المركز قطاعات متعددة، منها التجارية والعقارية والصناعية والثقافية، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي استقطب 1.82 مليون زائر، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي شهد في نسختيه حضور نحو أكثر من 150 ألف زائر و1400 عارض، ومعرض الإمارات للعطور والعود، ومعرض الشارقة العقاري "ايكرس"، ومعرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب"، ومعرض التعليم الدولي، الذي استقطب 25 ألف زائر وشارك به 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 20 دولة، إلى جانب استضافة معرض "إثراء" للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، وغيرها الكثير من الفعاليات النوعية.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
وحرص إكسبو الشارقة على بذل جهود رائدة لإغناء أجندته السنوية بفعاليات ومعارض مبتكرة ونوعية وتعزيز المشاركات الدولية في المعارض التي ينظمها من خلال التركيز على تنمية شراكاته الاستراتيجية على المستوى المحلي والدولي وتعزيز حضوره في الأحداث العالمية ذات الصلة بقطاع المعارض، حيث وقع المركز أكثر من 10 اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية المتخصصة في تنظيم المعارض من أبرزها اتفاقية الشراكة مع شركة "إم آي إيه إيفنتس" بهدف إطلاق معرض تنقل المستقبل المتخصص بالمركبات الكهربائية وذلك في عام 2025 بإكسبو الشارقة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة "سيناريو للتعليم الدولي" التي يقع مقرها في باكستان، لتوسيع نطاق مشاركة المؤسسات التعليمية والجامعات الباكستانية في النسخة القادمة من معرض التعليم الدولي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركتي ماغناتي، وبي رو "Pay Row" المتخصصات في حلول وخدمات الدفع الرقمية، بهدف تزويد العارضين والزوار بخدمات دفع متطورة تعزز من تجارب مشاركتهم في الأحداث والفعاليات التي ينظمها المركز.
تنمية التعاون في قطاع المعارض
كما استقبل المركز العديد من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم وذلك في إطار مساعيه نحو تعزيز التعاون المشترك في قطاع المعارض مع الجهات المتخصصة والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، حيث استقبل مركز إكسبو الشارقة وفد من مجموعة ارتكس الإيطالية لتنظيم المعارض بهدف بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لاستقطاب المزيد من العارضين الإيطاليين في الدورات القادمة من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، كما عقد المركز على هامش فعاليات معرض "ستيل فاب 2024"، اجتماعاً مع شركة "ميسي إيسن" الألمانية، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم فعاليات مشتركة وتوفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا البلدين.
مشاركات دولية ناجحة
كما سجل إكسبو الشارقة أكثر من 15 مشاركة ناجحة في المعارض والأحداث العالمية، استعرض من خلالها أجندة فعالياته والخدمات التي يقدمها للعارضين والزوار، ومن أبرزها المشاركة في منتدى الأعمال العالمي الذي عقد في مدينة بنغالورو في جمهورية الهند، والمشاركة في معرض سوق السفر العالمي 2024، ومعرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في بريطانيا، ومعرض "كوزموبروف الهند 2024"، إلى جانب حضور "القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض التي عقدت في العاصمة الهولندية أمستردام، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصناعة المعارض في مدينة كولونيا الألمانية.
ترسيخ لمكانة الشارقة
وفي هذا السياق، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن الزخم الذي يشهده المركز يعكس البنية الاقتصادية المتينة لإمارة الشارقة والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أن إمارة الشارقة تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، تسهل تنظيم المعارض الكبرى واستقبال الوفود والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتميز كذلك بحراك تنموي شامل يتطلب من صناعة المعارض مواكبته لأهمية هذه الصناعة في تجسيد رؤية الإمارة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز النمو المستدام، حيث تسهم المعارض في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدفع غرفة الشارقة إلى دعم العديد من الفعاليات والأحداث الاقتصادية مع التركيز على المعارض النوعية ذات البعد التجاري التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية في الشارقة.
حرص على تنظيم معارض نوعية
من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: نسعى في إكسبو الشارقة إلى توفير منصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع مختلف الأسواق في المنطقة، ونحرص على تنظيم معارض نوعية تعتمد على أفضل ممارسات العرض وتتميز بالجودة والتنافسية العالمية، ونهدف إلى مواصلة الإسهام في دعم النمو الشامل وتنشيط السياحة الداخلية وجذب الزوار إلى الشارقة من داخل وخارج الدولة، ونواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز صناعة المعارض في الإمارة، من خلال استقطاب المزيد من الفعاليات العالمية وتنظيم معارض متخصصة تسهم كذلك في جذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتلبي احتياجات السوق وتدعم العارضين الباحثين عن منصة مثالية لعرض منتجاتهم وخدماتهم والتواصل مع عملائهم وشركائهم.
أرقام قياسية
وتميزت الفعاليات التي نظمها مركز إكسبو الشارقة خلال عام 2024 بتنوع تخصصاتها، وقدرتها على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها معرض "إكسبو كولينير" الذي شهد مشاركة أكثر من 3500 طاهٍ من حول العالم، والمعرض الهندي التجاري الثقافي "اكتشف كيرلا"، ومعرض "جواهر الإمارات"، ومعرض "ليالي رمضان"، الذي حقق في نسخته لعام 2024 أرقاماً قياسية بالمشاركين وعدد الزوار، حيث استقطب أكثر من 150 ألف زائر بزيادة بلغت 50% مقارنة بدورة العام 2023، وضم أكثر من 200 منصة عرض لكبار تجار التجزئة، ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية.
تعزيز قطاع المعارض في المنطقتين الوسطى والشرقية
كما واصل مركز إكسبو الشارقة خلال العام 2024 دوره في تعزيز قطاع المعارض في المنطقتين الوسطى والشرقية، حيث شهد مركز إكسبو الذيد ومركز إكسبو خورفكان أكثر من 20 معرضاً تنوعت بين التجارية والاستهلاكية وأسهمت في تنشيط الحركة التسويقية وجذب أعداد كبيرة من الزوار، ومن أبرز المعارض التي نظمها مركز إكسبو الذيد النسخة الأولى من مهرجان الذيد للعسل، ومعرض "المغامرات والتخييم 2024، ومهرجان الذيد للتمور 2024، ومعرض الأصايل 2024، ومهرجان الذيد للرطب.
فيما شهد مركز إكسبو خورفكان العديد من المعارض ومنها معرض "عروس الشرقية"، والموسم الثاني لمعرض الخليج للعطور والأزياء، ومهرجان المانجو السنوي 2024، ومعرض الكادي لتجهيزات عيد الأضحى 2024، ومعرض تجهيزات رمضان وعيد الفطر، ومعارض أخرى متنوعة أبرزت تراث إمارة الشارقة ووفرت العديد من الفرص للأسر المنتجة ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعزيز التواصل مع المتسوقين.
نظرةٌ على أجندة 2025
وتتضمن أجندة مركز إكسبو الشارقة للعام 2025 مجموعةً واسعةً من المعارض والمؤتمرات المتنوعة، حيث من المقرر أن يشهد المركز انطلاق دورات جديدة من معرض مدارس الإمارات والحضانات، ومعرض الفولاذ والصلب، ومعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، ومعرض جواهر الإمارات، ومعرض الخليج للطلاء، كما تضم أجندة فعاليات إكسبو الشارقة معارض ومؤتمرات ستشهدها إمارة الشارقة لأول مرة ومن ضمنها معرض تنقل المستقبل "للمركبات الكهربائية"، ومعرض ديري تك الشرق الأوسط لتقنيات صناعة الألبان والحليب.
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