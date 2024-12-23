"الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية

(MENAFN
- Weber Shandwick)
الرياض، 22 ديسمبر، 2024:
افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" في الرياض أول مراكز "رينو" المتكاملة في المملكة المخصصة للمبيعات وخدمات الصيانة، وبيع قطع الغيار، والمجهز بأحدث التقنيات والمعدات والرافعات. وحضر حفل الافتتاح أرنو بيلوني، الرئيس العالمي للتسويق والعلامة التجارية في رينو، ورئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركات المجموعة، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
ويمتد المركز على مساحة 4800 متر مربع، ويتسع لخدمة 60 سيارة يومياً من خلال كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة، وبإشراف مهندسين كفوئين، كما يوفر الخدمة السريعة لسيارات رينو . ويتضمن المركز صالة عرض لتشكيلة من أحدث سيارات "رينو" بتصاميمها العصرية وتقنياتها المبتكرة وقدراتها العالية، ووسائل الأمان المتطورة، والتي تواكب تطلعات المستهلك السعودي وتؤمن لعملائها متعة القيادة وتجربة تملك مثالية.
وتعليقاً على افتتاح المركز الجديد قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان: "إن هذه الخطوة تؤكد على حرص "الوعلان للتجارة" المستمر على تقديم أفضل الخدمات لسيارات "رينو" وتأمين قطع الغيار في أسرع وقت، بهدف ضمان راحة البال لعملائها. كما تأتي في إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة والاستثمارات التي تقوم بها منذ الإعلان الرسمي في نهاية العام الماضي عن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "رينو"، والتي أصبحت بموجبها الوعلان للتجارة موزعاً معتمداً للعلامة الفرنسية في أسواق المملكة العربية السعودية".
وأضاف الوعلان: "يُعد هذا المركز العصري والمتطور الأول من بين المراكز التي تنوي "الوعلان للتجارة" افتتاحها في مناطق أخرى في المملكة لخدمة عملائها أينما وجدوا، من خلال فريق عمل متخصص ومُدرّب على أحدث التقنيات، لتلبية احتياجات مالكي سيارات رينو وتقديم تجربة فردية من نوعها".
بدوره، قال أرنو بيلوني، الرئيس العالمي للتسويق والعلامة التجارية في رينو: "يعد افتتاح هذا المركز الحديث في الرياض لحظة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز حضور "رينو" في السوق السعودية، ونسعى من خلاله إلى توفير تجربة استثنائية لعملائنا من خلال توفير خدمات عالية الجودة مدعومة بأحدث الابتكارات. نحن متحمسون لتقديم رحلة أكثر سلاسة وممتعة لعملاء رينو في السعودية".
وكانت "رينو" قد كشفت مؤخراً، وخلال مشاركتها في معرض جدة للسيارات، عن 4 طرازات جديدة للعام 2025 تشمل سيارة الكروسوفر المدمجة "رينو أركانا"، التي تنتمي للفئة سي C، السيارة المتعددة الاستعمالات من الفئة دي D "رينو كوليوس"، "رينو داستر" التي تُعد من أكثر سيارات "رينو" مبيعاً في الأسواق الدولية، و"رينو سينيك إي تك" الكهربائية 100%، والتي تمثل رؤية جديدة للتنقل، عنوانها الاستدامة والابتكار.
وتواصل "الوعلان للتجارة"، الشركة العريقة في قطاع السيارات في المملكة، ومنذ انضمام "رينو" لتشكيلة وكالاتها المتنوعة في السوق السعودية، على تقديم أحدث منتجات العلامة الفرنسية الرائدة بتصاميمها وابتكاراتها، والتي تتناسب مع أذواق المستهلك السعودي ومتطلباته.
الجدير ذكره أن "الوعلان القابضة"، تُعد أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل المجموعة من خلال "الوعلان للتجارة" أهم شركات تصنيع السيارات العالمية، مثل: "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي"، "زيكر"، و"لوتس"، وتكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
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