مزارع أُنْس توسع تشكيلتها من الأزهار القابلة للأكل

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- Pulse 360 PR and Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، - أعلنت مزارع أُنْس، رائدة الزراعة العمودية في دولة الإمارات منذ عام 2018 والتابعة لمجموعة سبيديكس، عن توسيع تشكيلتها من الأزهار القابلة للأكل من خلال إطلاق تشكيلة الأزهار المتنوعة من أُنْس الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده الأزهار القابلة للأكل بوصفها مكوناً بارزاً ضمن توجهات الطهو الحديثة، وذلك بفضل نكهاتها الجريئة وألوانها الجذابة والفوائد الصحية الكثيرة التي تقدمها. وتشتمل التشكيلة الجديدة على مجموعة متنوعة من الأزهار الشهيّة، التي يمكن التلذذ بها أو إضافتها للسلطات والحلويّات لتعزيز مذاقها.
إن هذه الأزهار القابلة للأكل غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والمعادن الأساسية، بما فيها المغنيزيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وتمنح الأطباق مظهراً فريداً من نوعه، إلى جانب إضافتها نكهات شهيّة وفوائد صحيّة تجعلها إضافة مناسبة لمختلف الأطباق. وتأسست مزارع أُنْس في منطقة القوز بدبي عام 2018، وتَعكس التشكيلة الجديدة التزامها بتوفير المكونات الطازجة واعتماد مفاهيم الاستدامة والابتكار. وتبرز رسالة المزارع المتمثلة بتوفير المكونات الطازجة من خلال المنتجات المزروعة محلياً والخالية من المواد الكيميائية، والتي يتم توصيلها في غضون 48 ساعة من قطفها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهلام مرتزا، المدير التنفيذي لمزارع أُنْس: "تسلط تشكيلاتنا من الأزهار القابلة للأكل الضوء على خيرات الطبيعة، إذ يمكن للجميع الاستفادة من الأزهار المميزة. وتوفر إضافة أزهارنا إلى الوجبات اليومية لمسة مميزة من الألوان والنكهات الفريدة من نوعها، فضلاً عن الفوائد الصحية البارزة التي تقدمها".
وتَعكس تشكيلة الأزهار المتنوعة الجديدة جمال خيرات الطبيعة بفضل مذاقها المنعش وألوانها الحيوية، وتضفي لمسات فريدة على الأطباق اليومية. وتعتمد المزارع على طرق الزراعة المائية المتقدمة، مما يضمن توفير الأزهار الطازجة المفعمة بالنكهات المميزة بنهجٍ مستدام.
وتبرز عشبة النتاق من أُنْس بين أزهار التشكيلة، وذلك بفضل لونها الأصفر البارز ومذاقها اللاذع، حيث تشكل الإضافة المثالية للأطباق الشهية والموكتيلات المنعشة. وتتميز بتلات الورد الأحمر من أُنْس بعطرها الناعم، وتضفي لمسة راقية على الحلويات والأطباق المالحة والمشروبات بأنواعها.
بينما توفر أزهار البانسي من أُنْس بألوانها الحيويّة مذاقاً حلواً خفيفاً، لتشكل الإضافة المثالية للسلطات أو الحلويات. وتمنح أزهار البنفسج من أُنْس الأطباق نكهات حلوة هادئة، تحلو إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق.
وتشكل أزهار القرنفل من أُنْس الخيار المثالي لمحبي النكهات الجريئة والعطريّة، حيث تضيف لمسات مميزة على المأكولات الحلوة والمالحة. أما للحصول على لمسة منعشة، تقدم أزهار لسان الثور من أُنْس الزرقاء على شكل النجوم نكهة تشبه نكهة الخيار، وتمثل إضافة ممتازة للسلطات الخفيفة وخياراً مثالياً لتزيين مختلف الأطباق.
كما تتضمن التشكيلة الجديدة أزهاراً متنوعة أخرى، بما فيها أزهار الأليس التي تتميز بعطرها الهادئ المناسب للوصفات المالحة والحلويات، وأزهار القطيفة التي تبرز بلونها الأصفر الزاهي ومذاقها الذي يشبه نكهة الفلفل. بينما توفر أزهار الأقصليس نكهات حامضة تضفي لمسات منعشة إلى الأطباق، وتضيف أزهار قرّة العين نكهات الفلفل الجريئة، مما يجعلها الإضافة المثالية للسلطات وغيرها من الوصفات.
وتنفرد كل زهرة في تشكيلة الأزهار المتنوعة من أُنْس الجديدة بنكهاتها المميزة، وتحوّل الأطباق البسيطة إلى تحف فنية، وتحلو إضافتها إلى مجموعة متنوعة من أصناف المأكولات والمشروبات.
وترسخ مزارع أُنْس دورها الرائد في الاستدامة بفضل مكانتها البارزة في الزراعة المائية، كما تلتزم بالممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها اليومية. وتعتمد مزارع أُنْس تقنيات زراعية مصممة لمواجهة تحديات الحياة الحضرية وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، بما فيها ترشيد استهلاك المياه وعدم استخدام المبيدات الحشرية.
ويلعب نموذج الزراعة الحضرية الذي تعتمده مزارع أُنْس دوراً أساسياً في رسم ملامح أنظمة الغذاء المستدامة في ظل استمرار نمو عدد سكان العالم. وأضاف مهلام مرتزا: "تبرز أهمية الزراعة الحضرية نظراً إلى التوقعات التي تشير وصول تعداد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة بحلول عام 2050. ومن خلال زراعة المنتجات عالية الجودة بالقرب من المراكز الحضرية، نعتزم توفير مواد غذائية طازجة، ودعم المجتمعات المحلية، وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بأساليب الزراعة التقليدية".
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