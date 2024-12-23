"ببساطة أسهل": تالي سوليوشنز تطلق حملة جديدة لإبراز قدرات تالي برايم الشاملة

(MENAFN
Editorial)
دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 ديسمبر 2024: أطلقت شركة تالي سوليوشنز، الشركة التقنية الرائدة في توفير برامج إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، حملتها الرقمية الجديدة "ببساطة أسهل". تطلق الحملة سلسلة أفلام رقمية تفاعلية تُبرز فعالية برنامج تالي برايم في إدارة الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات الامتثال الشاملة، وهي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. تعرض تالي أفلامها عبر منصاتها الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، مثل ميتا ويوتيوب وتويتر ولينكد إن.
يتيح تالي برايم للشركات إدارة مختلف جوانب العمل التشغيلية بكفاءة، باعتباره منصة موحدة ومتكاملة بفضل سهولة استخدامه وقابليته للتكيف. لقد يسر سير العمل لأكثر من 2.5 مليون شركة في شتى أنحاء العالم، مهما كان نوع الصناعة التي تعمل بها أو السوق الذي تنشط فيه أو حجمها.
بالتركيز على أوضاع الأعمال اليومية، تركز الأفلام على قدرات برنامج تالي برايم المتعددة كحل متكامل للشركات، لا يتخطى المحاسبة فحسب، بل أيضا يشمل إصدار الفواتير وإدارة المخزون وإعداد التقارير والامتثال للمعايير وغيرها. كما تعرض الأفلام ميزات برنامج تالي برايم الفعالة في مجال الفوترة الإلكترونية، التي تم تطويرها لتتوافق مع متطلبات كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. مع تالي برايم، تستطيع الشركات بكل سهولة إنشاء فواتير إلكترونية دقيقة للتعاملات بين الشركات ومع المستهلكين باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك ببضع ضغطات بسيطة، بالإضافة إلى تقارير تحليلية وسجلات تفصيلية للأحداث.
يعد الشرق الأوسط من المناطق الجغرافية الرئيسية التي نوليها اهتمامًا خاصًا، ونعمل على تحسين تجربة رواد الأعمال في هذه المنطقة بشكل كبير. ففي كثير من الأحيان، ينشغل رواد الأعمال في إدارة العمليات اليومية لأعمالهم، مما يفقدهم القدرة على تكريس الوقت الكافي للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وهنا يكمن دور تالي برايم في إحداث الفرق. تُبرز هذه الأفلام كيف يقدم تالي برايم حلًا شاملًا للتحول الرقمي، ويُبسّط الإجراءات التشغيلية ويساعد المؤسسات التجارية على تحقيق النجاح والازدهار. أفادت جاياتي سينغ، رئيسة قسم التسويق لدى شركة تالي سوليوشنز قائلة: "يعد تالي برايم حلًا مثاليًا يلبي المتطلبات الأساسية غير الوظيفية، المتمثلة في السرعة والبساطة والموثوقية والمرونة، ولا يقتصر دوره على ترشيد العمليات وزيادة الإنتاجية، بل يمتد ليشمل دعم الشركات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزز التعاون بين أعضاء الفريق ويحسن أداء النظام البيئي ككل."
قال أبهيشيك لامبا، مدير جريت ماونتن بيكتشر هاوس "لقد كنا عازمين على تجاوز آفاقنا الإبداعية من أجل وضع تصور وتنفيذ أفلام تالي المعدة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط، وجعلها أصيلة وراسخة في الأذهان." وتابع حديثه قائلًا: "لقد كانت بالفعل الحملة الأكثر إلهامًا للإبداع من بين جميع الحملات التي خضناها كجهة إنتاج."
توطد هذه الحملة التزام العلامة التجارية بتمكين قطاع الأعمال من خلال تزويده بأدوات ذات خصائص ملائمة وفعالة تيسر العمليات التجارية، محققة بذلك النمو والامتثال في ظل ديناميكية بيئة الأعمال المتطورة. ومع ازدياد أهمية نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يكتسب حل تالي برايم أهمية خاصة من خلال مطابقته لكافة الضوابط التنظيمية. ويمكن هذا النظام المؤسسات التجارية من إصدار فواتير إلكترونية مطابقة للمعايير وخالية من الأخطاء بكل من اللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل للمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز ش.ذ.م.م.
تحتل شركة تالي سوفتوير سوليوشنز ش.ذ.م.م مكانة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. عملت تالي سوليوشنز، المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقد الماضي وساعدت أكثر من 67 ألف شركة في المنطقة على تلبية احتياجاتها المتعلقة بالمحاسبة والمخزون والامتثال. منذ إنشائها في عام 1986، ساهمت منتجات تالي البسيطة والفعالة في تحديد مفهوم جديد لطريقة إدارة الشركات، وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة. بفضل ثقة أكثر من 2.5 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.
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