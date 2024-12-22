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(خليجي زين 26).. البحرين تتغلب على السعودية (3 - 2) في مستهل مشوارهما بالبطولة

12/22/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- تغلب منتخب البحرين لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 2) في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وبدأت المباراة التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بتحفظ من الجانبين لجس النبض وسط محاولات متبادلة لفرض السيطرة.
وشهدت أولى هجمات المباراة تسديدة من البحريني محمد مرهون تصدى لها الحارس السعودي نواف العقيدي ليتمكن منتخب البحرين من فرض سيطرته بعد مضي 10 دقائق من عمر المباراة.
وبعد هجمات بحرينية متتالية سدد اللاعب مهدي الحميدان ضربة ركنية حولها المهاجم مهدي عبدالجبار في الدقيقة الـ19 إلى شباك المنتخب السعودي برأسية متقنة سكنت الزاوية البعيدة للحارس نواف العقيدي من دون رقابة دفاعية سعودية.
وفي الدقيقة الـ23 أضاع البحريني علي مزهر فرصة ذهبية لتعزيز التقدم بعد انفراده بالمرمى السعودي إذ سدد الكرة بعيدا لتلتقط الجماهير السعودية أنفاسها لتأتي الدقيقة الـ38 ويضاعف منتخب البحرين النتيجة بهدف مهدي الحميدان بعد هجمة منظمة انتهت في الشباك السعودية.
في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب السعودي بكامل ثقله محاولا تقليص الفارق مبكرا ووصل لاعبه مصعب الجوير للمرمى البحريني في الدقيقة الـ52 عبر تسديدة خادعة تصدى لها الحارس إبراهيم خليل ليواصل لاعبو السعودية شن الهجمة تلو الأخرى حتى الدقيقة الـ72 بهدف تقليص الفارق أحرزه الجوير من تسديدة قريبة من المرمى.
وجاء الرد البحريني سريعا حيث سجل محمد مرهون هدف توسيع الفارق في الدقيقة الـ76 بعد تمريرة ذكية وخادعة من زميله محمد الرميحي كسر فيها خط الدفاع السعودي بالكامل ويضع زميله بمواجهة الحارس العقيدي.
ولم تقف الإثارة عن هذا الحد حيث تسبب دفاع البحرين أمين بن عدي في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء بعد لمس الكرة بيده ليعلن الحكم الكويتي أحمد العلي عن ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي ليسددها صالح الشهري بكل قوة على يمين المرمى إلا أن الوقت داهم المنتخب السعودي لتنتهي المباراة ويحقق منتخب البحرين الفوز في مستهل مشواره بالبطولة. (النهاية) ح م ش

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