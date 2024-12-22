(خليجي زين 26).. البحرين تتغلب على السعودية (3 - 2) في مستهل مشوارهما بالبطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 12 (كونا) -- تغلب منتخب
البحرين لكرة القدم
اليوم الأحد على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 2) في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وبدأت المباراة التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بتحفظ من الجانبين لجس النبض وسط محاولات متبادلة لفرض السيطرة.
وشهدت أولى هجمات المباراة تسديدة من البحريني محمد مرهون تصدى لها الحارس السعودي نواف العقيدي ليتمكن منتخب البحرين من فرض سيطرته بعد مضي 10 دقائق من عمر المباراة.
وبعد هجمات بحرينية متتالية سدد اللاعب مهدي الحميدان ضربة ركنية حولها المهاجم مهدي عبدالجبار في الدقيقة الـ19 إلى شباك المنتخب السعودي برأسية متقنة سكنت الزاوية البعيدة للحارس نواف العقيدي من دون رقابة دفاعية سعودية.
وفي الدقيقة الـ23 أضاع البحريني علي مزهر فرصة ذهبية لتعزيز التقدم بعد انفراده بالمرمى السعودي إذ سدد الكرة بعيدا لتلتقط الجماهير السعودية أنفاسها لتأتي الدقيقة الـ38 ويضاعف منتخب البحرين النتيجة بهدف مهدي الحميدان بعد هجمة منظمة انتهت في الشباك السعودية.
في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب السعودي بكامل ثقله محاولا تقليص الفارق مبكرا ووصل لاعبه مصعب الجوير للمرمى البحريني في الدقيقة الـ52 عبر تسديدة خادعة تصدى لها الحارس إبراهيم خليل ليواصل لاعبو السعودية شن الهجمة تلو الأخرى حتى الدقيقة الـ72 بهدف تقليص الفارق أحرزه الجوير من تسديدة قريبة من المرمى.
وجاء الرد البحريني سريعا حيث سجل محمد مرهون هدف توسيع الفارق في الدقيقة الـ76 بعد تمريرة ذكية وخادعة من زميله محمد الرميحي كسر فيها خط الدفاع السعودي بالكامل ويضع زميله بمواجهة الحارس العقيدي.
ولم تقف الإثارة عن هذا الحد حيث تسبب دفاع البحرين أمين بن عدي في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء بعد لمس الكرة بيده ليعلن الحكم الكويتي أحمد العلي عن ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي ليسددها صالح الشهري بكل قوة على يمين المرمى إلا أن الوقت داهم المنتخب السعودي لتنتهي المباراة ويحقق منتخب البحرين الفوز في مستهل مشواره بالبطولة. (النهاية) ح م ش
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