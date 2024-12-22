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مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا يؤكد اهمية توحيد الجهود لضمان أمن الحدود

12/22/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 22 - 12 (كونا) -- اكد المشاركون في اختتام مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا اليوم الأحد توحيد الجهود لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن قادة الاستخبارات العسكرية في ليبيا وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر بحثوا على مدى يومين في العاصمة الليبية طرابلس قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والأتجار بالبشر وأمن الحدود.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المشتركة وتطوير خطط عملية للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار بما يعزز الأستقرار الأقليمي في المنطقة.
وأكد المشاركون على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المستجدة في المنطقة والتحولات السريعة وخصوصا مواجهة الإرهاب اضافة إلى تتبع استعمالات الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني في بث أفكارها الهدامة.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب التي تؤثر على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار. (النهاية)

ش ب م / ف ا س



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