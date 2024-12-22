مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا يؤكد اهمية توحيد الجهود لضمان أمن الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 22 - 12 (كونا) -- اكد المشاركون في اختتام مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا اليوم الأحد توحيد الجهود لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن قادة الاستخبارات العسكرية في ليبيا وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر بحثوا على مدى يومين في العاصمة الليبية طرابلس قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والأتجار بالبشر وأمن الحدود.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المشتركة وتطوير خطط عملية للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار بما يعزز الأستقرار الأقليمي في المنطقة.
وأكد المشاركون على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المستجدة في المنطقة والتحولات السريعة وخصوصا مواجهة الإرهاب اضافة إلى تتبع استعمالات الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني في بث أفكارها الهدامة.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب التي تؤثر على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار. (النهاية)
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