الخيول الكويتية تحقق عددا من الميداليات ببطولة الدوحة الدولية لجمال الخيل العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 22 – 12 (كونا) -- توجت اليوم الاحد مجموعة من الخيول الكويتية بعدد من الميداليات في منافسات بطولة الدوحة الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت بالعاصمة القطرية.
وتوجت المهرة (اس أي أي ديم) لسليمان العجمي من دولة الكويت بالميدالية الذهبية لفئة (المهرات عمر سنة) كما توج بالبرونزية المهر (مذهل الهواجر) من دولة الكويت لعبدالعزيز المطيري في فئة (الامهر عمر سنة).
وفي فئة المهرات عمر (2 – 3 سنوات) أحرزت المهرة (جود الحمد) للشيخ حمد خالد الصباح الميدالية البرونزية فيما أحرز الفحل (فاخر بي اتش ام) ملك
الدكتورة نغم الدبوس من دولة الكويت البرونزية في فئة (الافحل).
ونظم نادي قطر للسباق والفروسية بطولة الدوحة الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري على الميدان الرئيسي بالاتحاد القطري للفروسية بمشاركة 300 رأس من الجياد تمثل مرابط ومزارع من قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات. (النهاية)
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