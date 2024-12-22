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الخيول الكويتية تحقق عددا من الميداليات ببطولة الدوحة الدولية لجمال الخيل العربية

12/22/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 – 12 (كونا) -- توجت اليوم الاحد مجموعة من الخيول الكويتية بعدد من الميداليات في منافسات بطولة الدوحة الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت بالعاصمة القطرية.
وتوجت المهرة (اس أي أي ديم) لسليمان العجمي من دولة الكويت بالميدالية الذهبية لفئة (المهرات عمر سنة) كما توج بالبرونزية المهر (مذهل الهواجر) من دولة الكويت لعبدالعزيز المطيري في فئة (الامهر عمر سنة).
وفي فئة المهرات عمر (2 – 3 سنوات) أحرزت المهرة (جود الحمد) للشيخ حمد خالد الصباح الميدالية البرونزية فيما أحرز الفحل (فاخر بي اتش ام) ملك الدكتورة نغم الدبوس من دولة الكويت البرونزية في فئة (الافحل).
ونظم نادي قطر للسباق والفروسية بطولة الدوحة الدولية الرابعة لجمال الخيل العربية الأصيلة وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري على الميدان الرئيسي بالاتحاد القطري للفروسية بمشاركة 300 رأس من الجياد تمثل مرابط ومزارع من قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات. (النهاية)

س س س / م ع ح ع



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