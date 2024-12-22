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مدرب منتخب البحرين: الفوز على السعودية دافع مهم لمواصلة الانتصارات في (خليجي زين 26)

12/22/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- قال الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم اليوم الأحد إن الفوز على منتخب السعودية (3 - 2) في مستهل مشوار المنتخبين في كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) تعد دافعا مهما لمواصلة الانتصارات في البطولة التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وأضاف تالاييتش في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية أن "المنتخب السعودي شكل تهديد لنا في أغلب مجريات اللقاء إلا أن الفوز كان حليفنا".
وأعرب عن السعادة بهذا الفوز و"سنفرح اليوم.. وغدا سنركز على لقاء العراق (حامل اللقب) واليمن الذي أصبح مستواه متقدما في الفترة الحالية".
من جانبه قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إن بداية المنتخب "سيئة وأنا أتحمل المسؤولية وليس اللاعبين".
وأضاف رينارد خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين لديهم الرغبة لتقديم الأفضل وسأعمل على إيجاد الحلول في المباريات المقبلة.
وذكر أن "التبديلات جاء بعضها كرد فعل على مجريات اللقاء وسأعمل على تحسين النتائج في المستقبل لأننا لم نكن بالمستوى المطلوب".
وفي وقت سابق اليوم حقق منتخب العراق فوزا صعبا على نظيره اليمني بنتيجة (1 - 0) ضمن منافسات المجموعة.
وانطلقت البطولة يوم أمس إذ انتهت المباراة الافتتاحية بتعادل منتخب الكويت مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) وتعادل منتخب قطر مع نظيره الإماراتي بنتيجة مماثلة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى أيضا. (النهاية) ف ر

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