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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/22/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - دولة الكويت وجمهورية الهند تتفقان على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة بتعميق التعاون في جميع المجالات.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد منشأتين تابعتين لميليشيات الحوثي في اليمن إحداهما لتخزين الصواريخ وأخرى للقيادة والتحكم وتقعان داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

لندن - إدارة مطار (هيثرو) غربي لندن تعلن إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تقول ان ما لا يقل عن 15 ألف مسافر تضرروا من قرار إلغاء الرحلات.

واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن إسقاط طائرة امريكية من طراز (اف 18) "عن طريق الخطأ" بنيران صديقة فوق البحر الاحمر. (النهاية) ر ج

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