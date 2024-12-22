موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - دولة الكويت وجمهورية الهند تتفقان على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية استنادا إلى العلاقات التقليدية الوثيقة والودية بين البلدين والرغبة بتعميق التعاون في جميع المجالات.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد منشأتين تابعتين لميليشيات الحوثي في اليمن إحداهما لتخزين الصواريخ وأخرى للقيادة والتحكم وتقعان داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
لندن - إدارة مطار (هيثرو) غربي لندن تعلن إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية بسبب قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية وهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تقول ان ما لا يقل عن 15 ألف مسافر تضرروا من قرار إلغاء الرحلات.
واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن إسقاط طائرة امريكية من طراز (اف 18) "عن طريق الخطأ" بنيران صديقة فوق البحر الاحمر. (النهاية) ر ج
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