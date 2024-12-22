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121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عربيا

12/22/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ (‬ضمان‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬العمليات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتأمين‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتمويل‭ ‬والصادرات‭ ‬الموجهة‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمعدل‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لتتجاوز‭ ‬121‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وأوضحت‭ ‬المؤسسة،‭ ‬ومقرها‭ ‬الكويت،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬أمس،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الالتزامات‭ ‬القائمة‭ ‬لتأمين‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتمويل‭ ‬والصادرات‭ ‬الموجهة‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمعدل‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬260‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لتمثل‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬العالمية‭ ‬واجهت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬مثلت‭ ‬فرصًا‭ ‬واعدة‭ ‬لصناعة‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭ ‬السياسية‭ ‬والتجارية،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬الالتزامات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتأمين‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتمويل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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