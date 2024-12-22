121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للدول العربية ارتفعت بمعدل 17 في المئة في عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة، ومقرها الكويت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، الأحد، أن قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية ارتفعت بمعدل 7 في المئة إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المئة من الإجمالي العالمي.
وذكرت أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصًا واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم، وفي المنطقة العربية.
وأشارت إلى أن حصة الدول العربية ارتفعت إلى 4 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023.
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