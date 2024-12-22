اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم الخليجي وجمعية القانون الرياضي الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يتجه‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬القانون‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الـ26‭ ‬للجمعية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬بجامعة‭ ‬أثينا‭ ‬الوطنية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اليونانية،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬السيد‭ ‬نيكوس‭ ‬خريستودوليديس‭.‬

ومثّل‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬آل‭ ‬حمد،‭ ‬ومثل‭ ‬جمعية‭ ‬القانون‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬ديميتريوس‭ ‬باناجيوتوبولوس‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬بحضور‭ ‬المحامي‭ ‬ماجد‭ ‬قاروب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمركز،‭ ‬ورئيس‭ ‬جامعة‭ ‬أثينا‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الجامعات‭ ‬وعمداء‭ ‬القانون‭ ‬الرياضيين‭ ‬الدوليين،‭ ‬ورؤساء‭ ‬مراكز‭ ‬التحكيم‭ ‬والاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬الدوليين‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وجمعية‭ ‬القانون‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬التحكيم‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬آل‭ ‬حمد،‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬والاستثمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬التحكيمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬المثمرة‭ ‬للتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬المسارين‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنفيذي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬عمل‭ ‬التحكيم‭ ‬للاستثمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬وبحث‭ ‬البدائل‭ ‬المؤسسية‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ودعم‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المركز‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬جانبًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التحكيم‭ ‬والتعريف‭ ‬بالوسائل‭ ‬البديلة‭ ‬لفض‭ ‬المنازعات،‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬التحكيمية‭ ‬المحالة‭ ‬إليهم،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لتلك‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬الداعمة‭ ‬لآليات‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬جهاز‭ ‬تحكيمي‭ ‬إقليمي‭ ‬دولي،‭ ‬يتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬المعنوية،‭ ‬أنشئ‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشائه‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬20‭-‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬1993‭. ‬وتم‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬مجالس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬التحكيم‭ ‬كنظام‭ ‬متفرد‭ ‬قائم‭ ‬بذاته‭ ‬في‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وتأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬وأمناء‭ ‬السر‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬التحكيمية‭.‬