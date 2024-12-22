تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬





تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعاره‭ ‬عالميا،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬دينارا‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬دينارا‭ ‬و38‭ ‬فلسا،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬دينارا،‭ ‬والأونصة‭ ‬إلى‭ ‬2623‭.‬76‭ ‬دولارا،‭ ‬وقد‭ ‬أغلقت‭ ‬أسواق‭ ‬الذهب‭ ‬عالميًّا‭ ‬عند‭ ‬تعاملات‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬ووصل‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬عند‭ ‬الإغلاق‭ ‬إلى‭

‬2622‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬ويرجع‭ ‬الانخفاض‭ ‬لفوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ضمن‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذا‭ ‬التراجع‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والدولار‭ ‬معا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وعده‭ ‬بتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مساعيه‭ ‬لاتباع‭ ‬سياسات‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التطمينات‭ ‬الحالية‭ ‬بتهدئة‭ ‬الضربات‭ ‬ضد‭ ‬لبنان‭ ‬لعبت‭ ‬دورها‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭. ‬كذلك‭ ‬تخفيض‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬التضخم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للذهب‭ ‬وبكثرة‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بصورة‭ ‬هائلة‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬الانخفاض‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفع‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬ولكن‭ ‬التراجع‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كبيرًا‭ ‬كما‭ ‬يتوقع‭ ‬البعض‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭.‬

وتوقع‭ ‬تجار‭ ‬الذهب‭ ‬أن‭ ‬الأسواق‭ ‬ستشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬لسعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعه،‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬المبيعات‭ ‬للذهب‭ ‬تراجعت‭ ‬بحدود‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬25 % ‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬ونصح‭ ‬التجار‭ ‬المستهلكين‭ ‬بالشراء‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬الذهب‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مبالغًا‭ ‬فيه‭ ‬كما‭ ‬يظن‭ ‬البعض،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬يشترون‭ ‬الذهب‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬للاستخدام‭ ‬الشخصي،‭ ‬ولذا‭ ‬فتراجع‭ ‬الذهب‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬قطعة‭ ‬بحدود‭ ‬10‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬إلا‭ ‬بهامش‭ ‬بسيط‭ ‬جدا‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬سيغير‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬وعد‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬المحلي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سعيه‭ ‬لقوة‭ ‬الدولار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬حجم‭ ‬الواردات‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬العجوزات‭ ‬التجارية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الصينية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الدولار‭ ‬لأن‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستوردها‭ ‬أمريكا‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المنتج‭ ‬الأمريكي‭ ‬المحلي‭.‬