مؤشرا ((البورصة)) يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1993.99 نقطة بانخفاض قدره 6.62 نقاط مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 783.82 نقطة بارتفاع قدره 1.45 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 542.52 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 268.58 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 41 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الاساسية الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 108.65 آلاف دينار أي ما نسبته 40.45 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 81.30 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 10 صفقات.
وجاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 108.65 آلاف دينار أي ما نسبته 40.45 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 81.30 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 10 صفقات.
أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 61.44 ألف دينار أي ما نسبته 22.88 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 128 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات.
ثم جاءت مجموعة مطاعم الأبراج بقيمة قدرها 51.17 ألف دينار أي ما نسبته 19.05 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 215 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 4 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 10 شركات، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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