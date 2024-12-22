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((البحرين الوطني)) يكشف أفضل 10 فرق مؤهلة لبرنامج ((الاحتضان)) ضمن تحدي الخدمات المصرفية الرقمية

12/22/2024 11:27:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬فرق‭ ‬مؤهلة‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الفرق‭ - ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مشاركتهم‭ ‬ضمن‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ - ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتضان‭ ‬الممتد‭ ‬لستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬جاهزة‭ ‬للأعمال‭.‬

يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتضان‭ ‬للمشاركين‭ ‬المختارين‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتضمن‭ ‬منهجًا‭ ‬شاملاً‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التدريب‭ ‬الفني‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متميّزة‭ ‬تغطي‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭: ‬توجهات‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬التفكير‭ ‬التصميمي،‭ ‬نمذجة‭ ‬الأعمال،‭ ‬الابتكار‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬العملاء،‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬صياغة‭ ‬عروض‭ ‬تقديمية‭ ‬مؤثرة،‭ ‬وتأمين‭ ‬التمويل‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬سيحظى‭ ‬المشاركون‭ ‬أيضًا‭ ‬بفرصة‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدفوعات‭ ‬والمعاملات‭ ‬لتعزيز‭ ‬فهمهم‭ ‬لنظام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيقوم‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭ ‬ومتخصصين‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتوجيه‭ ‬المشاركين،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬حلولهم‭ ‬وإعدادها‭ ‬للتنفيذ‭. ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الاحتضان،‭ ‬سيكتسب‭ ‬المشاركون‭ ‬المعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬بفاعلية‭ ‬مع‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتطور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭. ‬يستمر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬دوره‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬الموهوب‭ ‬بالمملكة‭.‬

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