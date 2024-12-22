((البحرين الوطني)) يكشف أفضل 10 فرق مؤهلة لبرنامج ((الاحتضان)) ضمن تحدي الخدمات المصرفية الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف بنك البحرين الوطني عن أفضل 10 فرق مؤهلة للمرحلة التالية من تحدي الخدمات المصرفية الرقمية، الذي عُقِدَ بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وقد تم اختيار الفرق - في أعقاب مشاركتهم ضمن معسكر تدريبي مكثف استمر على مدى يومين - للانضمام إلى برنامج الاحتضان الممتد لستة أسابيع، وذلك بهدف مساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى حلول مصرفية رقمية جاهزة للأعمال.
يوفر برنامج الاحتضان للمشاركين المختارين تجربة تعليمية تفاعلية تتضمن منهجًا شاملاً يجمع بين التدريب الفني وريادة الأعمال عبر ورش عمل متميّزة تغطي موضوعات مهمة مثل: توجهات الخدمات المصرفية الرقمية، التفكير التصميمي، نمذجة الأعمال، الابتكار القائم على العملاء، العلامات التجارية، صياغة عروض تقديمية مؤثرة، وتأمين التمويل. علاوة على ما سبق، سيحظى المشاركون أيضًا بفرصة التعرف عن كثب على التطورات الرئيسية في المدفوعات والمعاملات لتعزيز فهمهم لنظام التكنولوجيا المالية الإيكولوجي في البحرين.
وعلى مدار البرنامج، سيقوم خبراء القطاع ومتخصصين من بنك البحرين الوطني بتوجيه المشاركين، وتمكينهم من تحسين حلولهم وإعدادها للتنفيذ. ومع نهاية فترة الاحتضان، سيكتسب المشاركون المعرفة اللازمة للتعامل بفاعلية مع مجال التكنولوجيا المالية المتطور، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم ليصبحوا قادة المستقبل ضمن القطاع. يستمر بنك البحرين الوطني بالعمل على ترسيخ دوره كمؤسسة رائدة في تعزيز الابتكار المالي على الصعيد المحلي، وذلك عن طريق تبني مبادرات تتمحور حول رعاية الشباب الموهوب بالمملكة.
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