((بنفت)) تبحث سبل التعاون وتعزيز الابتكار في القطاع المالي مع الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضافت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة مروان أحمد لطفي المدير عام، وذلك في مقر شركة بنفت.
وخلال الزيارة التي استمرت يومي 9 و10 ديسمبر 2023، تناول الجانبان إمكانيات تبادل الخبرات، وبحث الفرص الاستراتيجية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون في القطاع المالي للمنطقة. وقد تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عمل لتبادل المعلومات الائتمانية، بما يمثل نقلة واسعة في تعزيز المنظومة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال الزيارة استعرضت شركة بنفت خدماتها المتطورة ومبادراتها المبتكرة مع تركيز على خدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره الشركة. وقد ضم الوفد كلا من مدير الشَراكات، ومسؤول أول الشَراكات الاستراتيجية، مدير إدارة التخطيط المؤسسي، ومسؤول أول الابتكار، حيث بحث الجانبان دور مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في إحداث التحول في المعلومات الائتمانية في البحرين. كما تضمنت المناقشات أيضًا التقارير الائتمانية المتقدمة، وأنظمة التحقق والمصادقة، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، فضلا عن نموذج النظام في الشركة وإمكانياته، وإطار العمل التشغيلي والتنظيمي للشركة. هذا بالإضافة إلى استعراض المنتجات المتنوعة التي يقدمها مركز البحرين للمعلومات الائتمانية لكل من الشركات والأفراد، ومنصته المتطورة للتمويل المفتوح التي تربط المقترضين بشبكة واسعة من المقرضين، بما يساعد على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز علاقات التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في القطاع المالي.
كما ركزت المباحثات على الدور المتنامي لمراكز المعلومات الائتمانية في توسعة نطاق الخدمات التقليدية، بما يسهم في دعم الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية، مثل توفير حلول تمويل بديلة، والاستفادة من مصادر البيانات البديلة لتعزيز السجل الائتماني للزبون، والاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليلات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يساعد بدوره على اتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة ومدروسة.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت أهمية هذا التعاون الاستراتيجي قائلا: «إننا سعداء باستقبال سعادة مروان أحمد لطفي والوفد المرافق له من الاتحاد للمعلومات الائتمانية في المقر الرئيسي لشركة بنفت، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة في القطاع المالي. كما أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة هامة نحو تكامل المنظومة المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، ويجسد الدور الطليعي لمملكة البحرين في تعزيز الشفافية والشمولية والتحول الرقمي».
من جانبه، صرّح مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية قائلاً: «إنّ النهج المبتكر والرائد الذي تتبعه شركة بنفت في تطوير قطاع الائتمان والمدفوعات في مملكة البحرين يعكس الرؤية الثاقبة للارتقاء بالقطاع المالي في مملكة البحرين والتي نتطلع إلى انسجامها وتوافقها مع جهودنا الرامية إلى تعزيز الوعي الائتماني والشمول المالي. نتقدم بالشكر إلى مضيفينا الكرام على حسن الضيافة وروح التعاون، ونتطلع معاً إلى مواصلة دفع عجلة التأثير الإيجابي وتعزيز المرونة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
وفي نهاية الزيارة، أكد الجانبان رؤيتهما المشتركة نحو توطيد سبل التعاون الإقليمي، وبحث الفرص التي تتيح الاستفادة من خبرات المؤسستين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والارتقاء بالخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
MENAFN22122024000055011008ID1109022278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.