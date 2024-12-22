((بنفت)) تبحث سبل التعاون وتعزيز الابتكار في القطاع المالي مع الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضافت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وفدًا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬برئاسة‭ ‬مروان‭ ‬أحمد‭ ‬لطفي‭ ‬المدير‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭. ‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬يومي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬تناول‭ ‬الجانبان‭ ‬إمكانيات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وبحث‭ ‬الفرص‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬للمنطقة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬استعرضت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬خدماتها‭ ‬المتطورة‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬الشركة‭. ‬وقد‭ ‬ضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬الشَراكات،‭ ‬ومسؤول‭ ‬أول‭ ‬الشَراكات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬المؤسسي،‭ ‬ومسؤول‭ ‬أول‭ ‬الابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬دور‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬المناقشات‭ ‬أيضًا‭ ‬التقارير‭ ‬الائتمانية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحقق‭ ‬والمصادقة،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬اعرف‭ ‬عميلك‮»‬‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نموذج‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وإمكانياته،‭ ‬وإطار‭ ‬العمل‭ ‬التشغيلي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬للشركة‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬المنتجات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والأفراد،‭ ‬ومنصته‭ ‬المتطورة‭ ‬للتمويل‭ ‬المفتوح‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المقترضين‭ ‬بشبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المقرضين،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭.‬

كما‭ ‬ركزت‭ ‬المباحثات‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المتنامي‭ ‬لمراكز‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬التقليدية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬بديلة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬البيانات‭ ‬البديلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السجل‭ ‬الائتماني‭ ‬للزبون،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وتحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يساعد‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬ائتمانية‭ ‬دقيقة‭ ‬ومدروسة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬باستقبال‭ ‬سعادة‭ ‬مروان‭ ‬أحمد‭ ‬لطفي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬يشكل‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تكامل‭ ‬المنظومة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ويجسد‭ ‬الدور‭ ‬الطليعي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والشمولية‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬مروان‭ ‬أحمد‭ ‬لطفي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬النهج‭ ‬المبتكر‭ ‬والرائد‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الائتمان‭ ‬والمدفوعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬انسجامها‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الائتماني‭ ‬والشمول‭ ‬المالي‭. ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬مضيفينا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬وروح‭ ‬التعاون،‭ ‬ونتطلع‭ ‬معاً‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الزيارة،‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬رؤيتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬توطيد‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وبحث‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬المؤسستين‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬