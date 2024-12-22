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الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر - جريدة الوطن السعودية

12/22/2024 11:26:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مدير إدارة العمليات العسكرية في سورية، أحمد الشرع، خلال اجتماعه مع السياسي اللبناني، وليد جنبلاط في دمشق، أن استمرار وجود الميليشيات المدعومة من إيران في سورية قد أدى إلى تفريق الشعب السوري وزاد من تعقيد الوضع الداخلي. وأشار الشرع إلى أن الطائفية كانت جزءًا من إستراتيجية نظام الأسد للبقاء في السلطة، معتبرًا أن بناء سورية مستقبلاً يجب أن يتجنب هذه العقلية الطائفية والثأرية.
عدم التدخل
وتعهد الشرع في اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بأن سورية ستظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، في إشارة إلى التزامها بعدم التدخل في شؤون الجار اللبناني، وظهرت هذه التصريحات بعد أن أشار جنبلاط، الذي كان من أبرز معارضي نظام الأسد، إلى أهمية اللقاء الذي يعكس تغييرًاً في العلاقة بين دمشق وبيروت.
طابع سياسي
وتحمل زيارة جنبلاط إلى دمشق، طابعًا سياسيًا خاصًا، وتعتبر خطوة بارزة في تاريخ العلاقات السورية-اللبنانية. حيث يتزامن هذا اللقاء مع النقاشات المستمرة حول الطائفة الدرزية في سورية، إلى جانب القضايا الحساسة مثل المعتقلين والمفقودين في السجون السورية، والحدود المتنازع عليها مثل مزارع شبعا وكفرشوبا. حلول سلمية
من جهة أخرى، تواصل الأوضاع في سورية التأزم، حيث لا تزال الصراعات العسكرية تشتعل في عدة مناطق، مع تزايد القلق الدولي حول المستقبل السياسي للبلاد.
وفي آخر التطورات، استمرت العمليات العسكرية التي تشنها القوات السورية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للبحث عن حلول سلمية للنزاع المستمر منذ أكثر من

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