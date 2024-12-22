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الرمثا والبزور.. مسلسل لعلاقة متأزمة انتهت بابتعاد الفريق عن المنافسة

12/22/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- لم يكتب لقصة الرمثا والمدرب وسيم البزور النجاح والاستمرار لفترة طويلة، رغم الطموحات المرتفعة التي كانت عند الطرفين بإعادة "غزلان الشمال" لمنصات التتويج من جديد، بعد عام صعب عاشه الفريق في الموسم 2022، عقب التتويج التاريخي بلقب دوري المحترفين في الموسم 2021.
وانتهت علاقة المدرب البزور مع فريق الرمثا مساء أول من أمس، بعد أن أعلن النادي إنهاء عقد المدرب بالتراضي، عقب خروج الفريق يوم الجمعة الماضي من دور الثمانية ببطولة كأس الأردن على يد الأهلي، بالخسارة بهدفين لهدف على ملعبه وبين جماهيره.
وتسببت الخسارة في غضب جماهير الرمثا التي طالبت إدارة النادي بالرحيل من جهة، إلى جانب إقالة الجهاز الفني من جهة أخرى، بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، وآخرها الخروج من ربع نهائي الكأس، إلى جانب الخسارة الثقيلة ببطولة الدوري من الوحدات برباعية نظيفة.
وتسلم البزور قيادة فريق الرمثا بداية الموسم الماضي، وأنهى دوري المحترفين في المركز الرابع، بتقدمه مركزين فقط عن الموسم الذي سبقه بعد أن أنهى الفريق البطولة بالمركز السادس، فيما خرج الرمثا من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس الموسم الماضي.
وخلال الموسم ونصف، قدم البزور استقالته على طاولة مجلس إدارة نادي الرمثا أكثر من مرة، إلا أن إدارة النادي كانت تقف بوجه هذا المطلب، وتمنحه الثقة مجددا من أجل المضي مع الفريق لتحقيق الأفضل، لكن من دون تحقيق الأهداف الموضوعة مسبقا.
وأصبحت مهمة الرمثا صعبة في المنافسة على لقب دوري المحترفين، رغم احتلاله المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيد 20 نقطة، إلا أن الحسين إربد يتقدم عليه بثماني نقاط، وتبقت له مباراة مؤجلة، فيما يسبقه الوحدات أيضا بثلاث نقاط وأقل لعبا منه بمباراة واحدة، ما يصعب من مهمة "الغزلان" في المنافسة لاحقا، خصوصا أن نتائج الفريق أمام فرق المقدمة بشكل عام غير إيجابية.
وكانت العلاقة متأزمة بين إدارة النادي والجهاز الفني لفريق الرمثا بقيادة البزور في فترات متقطعة، نظرا لعدم تحقيق مطالب عديدة خلال منافسات الموسم الحالي، ومن أبرزها التأخر المستمر في منح المستحقات المالية للاعبين، ما ينعكس على معنوياتهم ومستواهم داخل المستطيل الأخضر.
ونجحت إدارة الرمثا مع بداية الموسم الحالي، في فك الحرمان الذي منع النادي من تسجيل لاعبين خلال مواسم ماضية، إلا أن التعاقدات كانت محدودة نظرا للضائقة المالية التي يمر فيها النادي بشكل عام، والاكتفاء بالتعاقد مع 4 لاعبين محليين وهم: حمزة الدردور، مصعب اللحام، خالد الدردور وطارق خطاب، والتعاقد مع لاعب أجنبي واحد وهو السوري يوسف محمد.
وعلى الرغم من البداية القوية لفريق الرمثا ببطولة درع الاتحاد، والفوز على الفيصلي بهدفين دون رد بالمباراة الافتتاحية لهما بالبطولة، إلا أنه لم يستمر بالقوة ذاتها، وخرج من دور المجموعات بسيناريو غريب بخسارته في آخر مواجهة أمام السلط، رغم حاجته وقتها لنقطة واحدة، لتتسبب الخسارة والوداع المبكر في غضب الجماهير مرة أخرى، في ظل اكتمال صفوف الفريق بعدم استدعاء لاعبين من صفوفه للمنتخب مقارنة ببقية الفرق.
ويعد الرمثا سابع فرق دوري المحترفين التي تنهي عقد مدربها قبل انقضاء مرحلة الذهاب، حيث قامت فرق الحسين إربد، الفيصلي، شباب الأردن، الجزيرة، السلط والصريح بتغيير مدربيها خلال النصف الأول من الموسم، لتحافظ فقط فرق الوحدات، الأهلي، شباب العقبة، مغير السرحان ومعان على مدربيها منذ بداية الموسم وحتى نهاية مرحلة الذهاب.
وتبحث إدارة الرمثا في الفترة المقبلة عن مدرب جديد يقود الفريق في مرحلة الإياب من دوري المحترفين، مع عدم تحديد الخيارات حتى الآن، من خلال جلب مدرب أجنبي، أو الاستمرار على المدرسة المحلية في التدريب.

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