فوز للبقعة وتعادل جرش مع اليرموك بدوري كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فقد فريق جرش فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق اليرموك من دون أهداف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع عشر وقبل الأخير من دوري أندية الدرجة الأولى.
جرش رفع رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، فيما اصبح رصيد اليرموك 21نقطة بالمركز السادس.
وفاز فريق البقعة على فريق الوحدات (ب) بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش.
ليتصدر البقعة ترتيب الفرق برصيد 32 نقطة، وظل الوحدات عاشرا برصيد 17 نقطة.
وتتواصل المنافسات غدا، حيث يواجه كفرسوم نظيره أم القطين عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب جرش، وبالتوقيت ذاته، يلتقي اتحاد الرمثا مع الكرمل على ملعب الأمير هاشم، وعمان FC مع العربي على ستاد الأمير محمد، بينما يستقبل الهاشمية نظيره الجليل عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتستكمل المواجهات بعد غد، بمباراة صما مع الحسين (ب) عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الأمير هاشم، وتختتم مباريات الأسبوع، بلقاء يجمع السرحان مع سحاب على ملعب السرحان عند الساعة الثالثة عصرا.
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