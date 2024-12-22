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فوز للبقعة وتعادل جرش مع اليرموك بدوري كرة الأولى

12/22/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فقد فريق جرش فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق اليرموك من دون أهداف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع عشر وقبل الأخير من دوري أندية الدرجة الأولى.
جرش رفع رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، فيما اصبح رصيد اليرموك 21نقطة بالمركز السادس.
وفاز فريق البقعة على فريق الوحدات (ب) بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جرش.
ليتصدر البقعة ترتيب الفرق برصيد 32 نقطة، وظل الوحدات عاشرا برصيد 17 نقطة.
وتتواصل المنافسات غدا، حيث يواجه كفرسوم نظيره أم القطين عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب جرش، وبالتوقيت ذاته، يلتقي اتحاد الرمثا مع الكرمل على ملعب الأمير هاشم، وعمان FC مع العربي على ستاد الأمير محمد، بينما يستقبل الهاشمية نظيره الجليل عند الساعة السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتستكمل المواجهات بعد غد، بمباراة صما مع الحسين (ب) عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب الأمير هاشم، وتختتم مباريات الأسبوع، بلقاء يجمع السرحان مع سحاب على ملعب السرحان عند الساعة الثالثة عصرا.

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