كأس الخليج.. البحرين تتغلب على السعودية بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهلت البحرين مشوارها في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) بفوز مثير 3-2 على السعودية بعدما سجلت هدفين في الشوط الأول وتجنبت انتفاضة متأخرة من فريق المدرب إيرفي رينار.
وتقدمت البحرين لصدارة المجموعة الثانية ولها ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي فاز على اليمن في وقت سابق الأحد.
وكانت البحرين الطرف الأفضل منذ البداية واستغلت تفوقها عندما سجل مهدي عبد الجبار في الدقيقة 19 بضربة رأس رائعة، قبل أن يجعل مهدي الحميدان النتيجة 2-صفر في الدقيقة 38 بعد هجمة مرتدة.
وتحسن أداء السعودية في الشوط الثاني، لكن الحارس إبراهيم لطف الله وقف أمام محاولاتها، كما سدد ياسر الشهراني في القائم.
وتمكن مصعب الجوير من تقليص الفارق في الدقيقة 73، لكن البحرين ردت سريعا بهدف رائع من محمد مرهون بعدها بثلاث دقائق، ولم يكن هدف صالح الشهري من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية كافيا لأن تتعادل السعودية التي ضغطت بشراسة في اللحظات الأخيرة.
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