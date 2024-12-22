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كأس الخليج.. البحرين تتغلب على السعودية بثلاثية

12/22/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهلت البحرين مشوارها في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) بفوز مثير 3-2 على السعودية بعدما سجلت هدفين في الشوط الأول وتجنبت انتفاضة متأخرة من فريق المدرب إيرفي رينار.
وتقدمت البحرين لصدارة المجموعة الثانية ولها ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي فاز على اليمن في وقت سابق الأحد.
وكانت البحرين الطرف الأفضل منذ البداية واستغلت تفوقها عندما سجل مهدي عبد الجبار في الدقيقة 19 بضربة رأس رائعة، قبل أن يجعل مهدي الحميدان النتيجة 2-صفر في الدقيقة 38 بعد هجمة مرتدة.
وتحسن أداء السعودية في الشوط الثاني، لكن الحارس إبراهيم لطف الله وقف أمام محاولاتها، كما سدد ياسر الشهراني في القائم.
وتمكن مصعب الجوير من تقليص الفارق في الدقيقة 73، لكن البحرين ردت سريعا بهدف رائع من محمد مرهون بعدها بثلاث دقائق، ولم يكن هدف صالح الشهري من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية كافيا لأن تتعادل السعودية التي ضغطت بشراسة في اللحظات الأخيرة.

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