السينما الأردنية تحت المجهر.. أصوات تعيد تشكيل القصص الإنسانية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

شهدت أيام قرطاج السينمائية تسليط الضوء على السينما الأردنية القصيرة من خلال مجموعة من الأفلام التي تعكس تنوع القضايا والموضوعات، وذلك ضمن قسم "سينما تحت المجهر"، حيث برزت ثلاثة أفلام أردنية بأسلوبها الفريد وبصماتها الإخراجية المميزة، حيث نجحت في المزج بين المحلي والإنساني في طرح موضوعات تتناول الصراعات الداخلية، الهوية، والعلاقة مع البيئة والمجتمع.

صناع هذه الأفلام الأردنية القصيرة يشتركون في تقديم رؤى مبدعة تتحدى المألوف وتعالج موضوعات ذات طابع عالمي مع الحفاظ على جذورها المحلية.

سواء كان ذلك من خلال رمزية الصحراء، الصراعات العائلية، أو القضايا المجتمعية، فإن هذه الأعمال تسلط الضوء على قوة السينما الأردنية كوسيلة تعبيرية قادرة على طرح أسئلة صعبة وإثارة النقاشات العميقة.



الحرش.. صراع الأخوة

فيلم يعيد إحياء قصة قابيل وهابيل بلمسة معاصرة تسلط الضوء على الخلافات العائلية والصراعات النفسية، من خلال أجواء الريف الأردني، إذ يعكس المخرج فراس الطيبة البعد الرمزي للصراع الإنساني الأول وتأثيره المستمر عبر الزمن.









المخرج فراس الطيبة

يروي "الحرش" حكاية أخوين مختلفين تماما عن بعضهما البعض، يُجسد دورهما خالد الغويري وعدي فواز. يجتمعان بعد غياب طويل لدفن والدهما في بيئة ريفية معزولة. الأخ الأكبر، الذي غادر قريته بحثا عن حياة أفضل في العاصمة، يجد نفسه في مواجهة أخيه الأصغر الذي بقي بجانب والده، يعمل في الأرض ويتحمل المسؤوليات. بينهما تتصاعد التوترات لتكشف عن طبقات من الألم والمرارة التي تضرب بجذورها في الماضي.



رغم أن فكرة الصراع بين الأشقاء ليست جديدة، إلا أن الطيبة ينجح في تقديمها برؤية مبتكرة. يستلهم الفيلم قصة قابيل وهابيل ليُضفي عمقا أسطوريا على صراعات معاصرة. الأخوان، كلاهما ضحية للرأسمالية الحديثة بطرق مختلفة، يمثلان تناقضات الحياة المعاصرة: الهروب من الجذور مقابل التمسك بها، الطموح الفردي مقابل الالتزام العائلي. هذا التناقض يُبرز الصراع الداخلي بينهما، حيث لا تنحصر مشكلتهما في الماضي فقط، بل تمتد إلى الحاضر المعقد.



اختار الطيبة، البرية خلفية لأحداث الفيلم، حيث تصبح الطبيعة امتدادا للغرائز البشرية البدائية. المشاهد القاحلة تُبرز العزلة التي تعيشها الشخصيات، وتُعيدها إلى جوهرها الأساسي بعيدا عن التشويش الحضري. في هذا الفضاء المفتوح، تتجلى مشاعر الغضب واللوم والضعف الإنساني، مما يجعل كل حوار وكل حركة تُبرز الثقل العاطفي الكامن في القصة.



"الحرش" يعتمد بشكل كبير على التكوين البصري. الكاميرا تُركز على التفاصيل الصغيرة: تعابير الوجوه، اليدين المتشنجتين، والأفق الذي يرمز إلى المستقبل المجهول.



مع ذلك، وتيرة السرد التي تميل أحيانا إلى البطء، مما قد يضعف تفاعل بعض المشاهدين. كما أن اعتماد الفيلم على الرمزية قد يعقد الفهم لدى جمهور أقل إلماما بالخلفية الثقافية أو الرمزية الدينية للقصة.



وكان الفيلم قد فاز بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير مناصفة مع فيلم وذكرنا وأنثانا بالدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي بدورته الخامسة.



مهد





مشهد من فيلم "الحرش"



"ترويدة".. رحلة في أعماق الصحراء والذات

"ترويدة"، الفيلم الأول للمخرجة موني أبو سمرا، هو مزيج درامي وشعري يقدم تجربة سينمائية فلسفية تتجاوز حدود الزمان والمكان. يروي الفيلم قصة جيولوجية شابة تجد نفسها وحيدة في الصحراء الشاسعة بعد حادث فيضان مميت أودى بحياة زملائها أثناء قيامهم بمسح جيولوجي للمنطقة. هذه الحادثة المؤلمة، الناتجة عن أمطار ومضية بسبب التغير المناخي، تدفع البطلة إلى مواجهة أزمتها الوجودية في قلب الطبيعة القاسية.



تجد البطلة نفسها في عزلة تامة، وسط صحراء أصبحت شاهدة على صراعها الداخلي. الصحراء هنا ليست مجرد مكان، بل هي شخصية مستقلة تعكس قسوة الطبيعة وهشاشة الإنسان. مع استمرار رحلتها، يظهر مسافر غامض، يجسد دور المحفز لتحولاتها النفسية.









المخرجة موني أبو سمرا

يقدم لها هذا المسافر أحجية غامضة تحمل معاني عميقة عن الحياة والموت، مما يدفعها للتفكير في مصيرها وخياراتها. العلاقة بينهما تظل مشحونة بالغموض والتوتر، فيما تبرز في الخلفية ذكرى "الترويدة"، وهي أغنية كان يغنيها والدها لها قبل النوم، والتي تصبح رمزا للأمل والخلاص.



"ترويدة" يمتاز بتصويره البصري حيث تُبرز الكاميرا تفاصيل الصحراء بكل جمالها وقسوتها، والصخور التي تبدو كأنها شاهدة على أبدية الزمن.

فيما الإضاءة الطبيعية تلعب دوراً محورياً في نقل الحالة النفسية للبطلة، حيث تعكس الشمس الحارقة يأسها، بينما يرمز ضوء القمر إلى الأمل والسلام الداخلي.



الموسيقى التصويرية للفيلم تضيف بعدا عاطفيا عميقا من خلال المزج بين الأصوات الطبيعية مثل الرياح والرمال.









مشهد من فيلم "ترويدة"

أما الصمت، الذي يتخلل العديد من المشاهد، يصبح أداة تعبير قوية تعكس وحدة البطلة وعمق أفكارها. الأغنية التراثية "الترويدة" تلعب دورا محوريا في القصة، حيث تستدعي البطلة كلمات والدها في لحظة اعتقادها بأنها على وشك الموت، مما يمنحها دفعة للتشبث بالحياة.



الصحراء في "ترويدة" ليست مجرد خلفية للأحداث، بل تمثل عالما داخليا يعكس صراعات البطلة مع ذاتها. الفيضانات المفاجئة، التي دفعتها إلى هذا الوضع، ترمز إلى القوى الخارجة عن السيطرة مثل التغير المناخي، مما يُبرز هشاشة الإنسان أمام الطبيعة.

أما العلاقة مع المسافر الغامض تضيف بُعداً آخر للقصة، حيث يمكن اعتباره رمزا للندم، أو الحكمة، أو حتى الموت ذاته.



وفي لحظة حاسمة، وبينما تبدو البطلة على وشك الاستسلام لقوى الطبيعة، يظهر راع ليُنقذها، وكأن القدر قرر التدخل في اللحظة الأخيرة. هذه اللحظة تُبرز فكرة أن الأمل قد يأتي من أبسط الأشياء، وأن النجاة ليست فقط جسدية، بل نفسية وروحية أيضا.



رغم تقديم "ترويدة" تجربة بصرية وفلسفية استثنائية، قد يجد بعض المشاهدين أن إيقاع الفيلم بطيء للغاية، مما قد يُعقد تفاعلهم مع السرد الرمزي.



"وذكرنا وانثانا".. صراع التقاليد وقيم الإنسانية

في فيلمه "وذكرنا وانثانا" ، يقدم المخرج أحمد اليسير رؤية جريئة ومؤثرة تتناول القضايا الإنسانية في ظل التعقيدات الاجتماعية في العالم العربي.

يروي الفيلم قصة عائلة تواجه معضلة تتعلق بتقاليد دفن الموتى، مما يفتح الباب لنقاش عميق حول القيم، الهوية، والعلاقات الأسرية في مواجهة الضغوط المجتمعية.









المخرج أحمد اليسير



وبطريقة تتسم بالحساسية والواقعية، يعالج الفيلم الصراعات الداخلية التي تواجه الشخصيات، حيث يتحدى الأب، الذي يجسد دوره الفنان كامل الباشا، العادات المتوارثة لضمان تكريم فقيدهم بالطريقة التي تليق بكرامته الإنسانية. أما الأم، التي تؤدي دورها شفيقة الطل، فتجد نفسها ممزقة بين رغبات الأسرة والالتزام بما تؤمن به.



"وذكرنا وانثانا" ليس فقط انعكاساً للصراعات الشخصية، بل هو استكشاف لدور التقاليد والدين في تشكيل قرارات الأفراد.

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