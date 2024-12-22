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الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكانا بالقنيطرة في سورية تسليم أسلحتهم

12/22/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سورية - أكدت مصادر سورية أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمهلت سكان مدينة البعث بالقنيطرة جنوب سورية ساعتين لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، مهددة باقتحام المدينة.
وفي إحدى قرى محافظة القنيطرة في جنوب سورية، يقف سكان وجها لوجه مع قوات من الاحتلال استغلت التغيير السياسي والميداني المتسارع في دمشق لتنفيذ عمليات توغل في المنطقة العازلة ومواقع مجاورة، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.
وفي شارع رئيسي في قرية جباتا الخشب، يتجول جنود من الاحتلال بكامل عتادهم على تماس مع السكان المحليين الذين يكتفون بالمراقبة من بعد، في مشهد لم يكن مألوفا حتى الأمس القريب. وتتمركز دبابة على الأقل عند أطرافها.
وتقع القرية في القسم الشرقي من هضبة الجولان التي الكيان الاسرائيلي في حرب 1967 ثم ضمتها العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وهي من عداد القرى الواقعة في المنطقة العازلة حيث ينتشر عناصر قوة الأمم المتحدة المخولون بمراقبة اتفاق فض الاشتباك.
وتتكرّر المشاهد نفسها في مدينة البعث وسط القنيطرة التي توغلت فيها قوات وعربات للاحتلال في خطوات تزامنت مع شن الاحتلال سلسلة غارات غير مسبوقة على عشرات المواقع العسكرية ومخازن الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، عقب إطاحة فصائل معارضة نظام بشار الأسد وهروبه من البلاد.
ويقول الدكتور عرسان عرسان المقيم في مدينة البعث وسط القنيطرة (51 عاما): "الناس ممتعضة جدا من توغل الاحتلال في المنطقة. نحن مع السلام لكن شرط أن تنسحب قواتهم إلى خط وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى خط فض الاشتباك الذي يفصل الأجزاء التي تحتلها إسرائيل من مرتفعات الجولان والأراضي السورية.
ومع توغل قوات الاحتلال، تقطعت أوصال مدينة البعث بأعمدة حديد كبيرة وبقايا أغصان أشجار وسواتر ترابية خلفتها جرافات الاحتلال، وفق ما روى سكان.
ويتابع عرسان: "أنظر إلى الشوارع التي خربتها الجرافات الاحتلال واللافتات التي حطمتها، إنه عمل غير إنساني".
وسيطرت قوات الاحتلال على المنطقة العازلة ومواقع مجاورة في جبل الشيخ وريف دمشق.
وخلا الطريق الرابط بين دمشق ومحافظة القنيطرة من أي وجود عسكري لفصائل معارضة، وبدت كل الحواجز والمقرات الأمنية السابقة خالية من عناصرها.
وكانت القوات الحكومية أخلت تباعا كل مواقعها في جنوب سورية، عشية تقدم الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق وإسقاط الأسد.
وانكفأ سكان بلدات القنيطرة داخل منازلهم، واكتفى بعضهم بالوقوف على الأبواب مراقبين انتشار قوات الاحتلال بين أحيائهم وفي شوارعهم.
ورفع جنود الاحتلال العلم الكيان المحتل على عدد من التلال القريبة المشرفة على القنيطرة.
وعلى مشارف قرية الحميدية المجاورة لمدينة البعث، يقف ياسين العلي (43 عاما) وإلى جانبه أطفال يلعبون على دراجة هوائية.
ويقول ابن مدينة البعث: "نحن على بعد أقل من 400 متر من دبابات الاحتلال، والأطفال هنا خائفون من التوغل الاحتلال"، فيما نزح سكان جراء تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدد من البلدات السورية الحدودية مع الكيان المحتل.
ويتابع العلي: "نناشد حكومة الإنقاذ والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا التوغل الذي حدث خلال أسبوع".
واعتبرت الأمم المتحدة أن سيطرة الجيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة تشكل "انتهاكا" لاتفاق فض الاشتباك العائد إلى العام 1974.
وأعرب أمينها العام أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع عن "قلقه البالغ" حيال "الانتهاكات الكبيرة" لسيادة سورية ووحدة أراضيها.
ومنذ بدء النزاع في سورية عام 2011، شنّ الاحتلال مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني الذي كان يحتفظ بمقرات ومخازن لا سيما في المنطقة الحدودية مع لبنان.
وطالب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات وتوغل الاحتلال "على التراب السوري"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تكون منطلقا لأي "عداء" تجاه أي من دول الإقليم.
وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في دمشق، أحمد الشرع، ندّد بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد. وقال إن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سورية بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة". وأكد في الوقت ذاته أن الوضع الراهن "لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
في مدينة البعث، يبدي العلي تخوفه من "قضم" الاحتلال للمنطقة بكاملها.
ويقول إن "ما يجري يستحق وقفة من السوريين الذين يحتفلون في ساحة الأمويين بأن يأتوا إلى هنا ويقفوا بصدور عارية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".-(وكالات)

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