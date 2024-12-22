7 أعراض نسائية لا ينبغي تجاهلها أبدا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاني بعض النساء من مشكلات صحية بصمت ظنا منهن أن هذه الأعراض مؤقتة وربما تزول وحدها، وقد تفسد هذه الأعراض حياة النساء وتمنعهن من إنجاز الأعمال التي يرغبن بتحقيقها أو تحول دون استمرارهن في العمل أو التعلم إن استمرت دون علاج.

قد يمنع النساء من طلب المساعدة شعورهن بالحرج من الحديث حول حالتهن الصحية أو خوفهن مما قد تقوله الطبيبة حول حالتهن، مما قد يشكل خطرا على حياتهن، فبعض الأعراض التي تتغاضى عنها النساء قد تحمل علامات تحذيرية تشير إلى وجود أمراض يجب علاجها.

ولكن ما هي هذه الأمراض التي يمكن أن تفسد على النساء حياتهن؟ وما هي الأعراض التي ينبغي على النساء عدم التغاضي عنها؟





أمراض تسبب المعاناة للنساء

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تؤثر تعاني نحو 10% (190 مليونا) من النساء والفتيات في سن الإنجاب على مستوى العالم من الانتباذ البطاني الرحمي. وهو مرض مزمن يرتبط بآلام شديدة تؤثر على الحياة اليومية أثناء فترات الحيض، والجماع، وحركات الأمعاء و/أو التبول، بالإضافة إلى آلام الحوض المزمنة، وانتفاخ البطن، والغثيان، والإرهاق، وأحيانًا الاكتئاب، والقلق، والعقم.

بطانة الرحم المهاجرة (الانتباذ البطاني الرحمي) هي حالة ينمو فيها نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج الرحم. يؤدي ذلك إلى حدوث التهابات وتشكّل نسيجا ندبيا في منطقة الحوض، ونادرًا في مناطق أخرى من الجسم. تسبب هذه الحالة رد فعل التهابي مزمن قد يؤدي إلى تكوّن نسيج ندبي (التصاقات أو تليفات) داخل الحوض أو في أجزاء أخرى من الجسم. وقد تم وصف عدة أنواع من الآفات المرتبطة بهذه الحالة.

وتعاني بعض النساء من العضال الغدي الرحمي وهو حالة تنمو فيها بطانة الرحم داخل العضلات الموجودة في جدار الرحم كما يوضح موقع الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. تختلف العلامات والأعراض المصاحبة لهذه الحالة، لكن الأكثر شيوعا هو الألم أثناء الدورة الشهرية و/أو غزارة نزيف الحيض.

كما قد يعانين من سرطانات أو حالات أخرى، ولكن ما هي الأعراض التي ينبغي للنساء عند حدوثها مراجعة الطبيبة في أقرب فرصة؟





1- النزيف الشديد المطول

تقول الدكتورة شازيا مالك، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى بورتلاند في المملكة المتحدة لصحيفة الإندبندنت البريطانية:" إن أي نزيف يؤثر على قدرتك على العمل بشكل طبيعي في حياتك اليومية ليس طبيعيا. لا ينبغي أن تتحكم دورتك الشهرية في جودة حياتك أو قدرتك على العمل كإنسان. لا ينبغي أن تضطري إلى تغيير وسائل الحماية الخاصة بالدورة الشهرية كل ساعة، أو ارتداء حماية مزدوجة في الليل أو أثناء النهار. هذا ليس طبيعيا".

يشير موقع الخدمات الصحية الوطنية البريطاني إلى أنك قد تعانين من النزيف الشديد الذي يستدعي مراجعة الطبيبة إذا كنتِ:

تحتاجين إلى تغيير وسائل الحماية كل ساعة إلى ساعتين.

استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام.

خروج تخثرات دموية أكبر من حوالي 2.5 سنتيمتر.

النزيف من خلال ملابسك أو الفراش.

تجنب الأنشطة اليومية، مثل ممارسة الرياضة، أو أخذ إجازة من العمل بسبب الدورة الشهرية.

الشعور بالتعب أو ضيق التنفس كثيرا.





2- الألم الشديد

لا ينبغي أن يكون الألم شديدا لدرجة أنه يجعلك تتقيئين أو تأخذين إجازة من المدرسة أو العمل. تؤكد الدكتورة شازيا أن هذا ليس طبيعيا، وتقول: "إذا خف الألم بحبتين من الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، فلا بأس بذلك. ولكن إذا كان عليك تناول مسكنات متعددة وكان ذلك يؤثر على أنشطتك اليومية، فهذا ليس طبيعيا وإذا كنت تعانين من آلام الحوض المستمرة التي لا ترتبط بالإباضة أو الدورة الشهرية فقط، فيجب التحقيق في الأمر".





3- إفرازات مهبلية غير طبيعية

تقول شازيا إن الإفرازات المهبلية غير الطبيعية تتقاطع بين الأعراض الحميدة المحتملة، مثل النزيف والألم، وأعراض أمراض قد تكون شيئا أكثر خطورة".

إذا كانت الإفرازات غير الطبيعية لها رائحة أو تغير لونها وليست طبيعية لدورتك الشهرية، أو مرتبطة بدرجة حرارة، أو جماع مؤلم، ونزيف غير طبيعي أو ألم في الحوض، فهذا ليس طبيعيا لأنه قد يكون علامة على الإصابة بعدوى منقولة جنسيا أو ورم أو سرطان. إذا لم تكن إفرازاتك طبيعية، فيجب فحصها، خاصة إذا كان بها دم.





4- النزيف بين الدورات الشهرية

تقول شازيا إن النزيف بين الدورات الشهرية ليس أمرا طبيعيا، لأنه يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى، أو ورم أو أورام ليفية أو سرطان أو حمل خارج الرحم.





5- النزيف بعد انقطاع الطمث

بمجرد دخول المرأة سن اليأس تتوقف دورتها الشهرية، وسن اليأس هو المصطلح الذي يشير إلى الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية الذي تمر بها المرأة في الأربعينيات والخمسينيات من عمرها. بعد مرور عام كامل دون حدوث دورة شهرية، يُعتبر أي نزيف مهبلي يحدث بعد ذلك نزيف ما بعد انقطاع الطمث، ويُعد أمرًا غير طبيعي.

تقول شازيا إن النزيف لأكثر من عام بعد آخر دورة شهرية عندما تصبحين في سن اليأس هو "علامة تحذير فورية يجب التحقيق في تلك الأعراض، ولا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أبدا".





6- الانتفاخ المستمر

لا ينبغي تجاهل الانتفاخ البطني المستمر، والذي قد يحدث مع أعراض أخرى. تقول شازيا: "النزيف بين فترات الحيض، أو الانتفاخ البطني المستمر، أو فقدان الوزن، أو الشعور بوجود كتلة في البطن يمكن أن يكون علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان مثل سرطان المبيض. الانتفاخ البطني والألم مع فترات الحيض الغزيرة يمكن أن يكون أيضا علامة على الأورام الليفية".





7- الحكة المستمرة والتكتلات

تقول شازيا إن علامة تحذيرية أخرى هي الكتل غير الطبيعية والنتوءات حول المهبل أو الفرج، والحكة. "إذا كان لديك نتوء غير طبيعي أو حكة مستمرة فقد يكون ذلك عدوى".



