الأداء المطري الحالي الأضعف منذ عقود في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المدير التنفيذي لمركز طقس العرب محمد الشاكر أن الأداء المطري حتى تاريخه هو الأضعف منذ عقود في الأردن.

وبين عبر برنامج نبيض البلد ان الأداء المطري في العاصمة حتى يومنا (2024/12/22) بلغ أقل من 10% بالمقارنة عما هو معتاد عليه الحال وهو ما يُمثل أقل من 3% من الموسم المطري كاملاً ويكون لهذا الضعف في الواقع المطري مآلات على الزراعة والموارد المائية إلا أن طقس العرب يستبشر خيراً بتحسن الأداء خلال الأشهر القادمة بإذن الله.

وأوضح ان هناك ثلاث اسباب رئيسية وراء ضعف الموسم المطري والضعف الحاد في اداء الموسم المطري حتى اللحظة.

وقال ان السبب الاول هو أن شكل الانظمة الجوية في النصف الشمالي للكرة الارضية كان يتسبب باندفاع الكتل الهوائية الباردة الى المملكة وشرق المتوسط بمحور جاف، اي ان الكتل الهوائية الباردة لم تعبر مسطحات مائية واسعة وكانت تسلك مسار قاري ويصاحبها تمدد للمرتفع الجوي السيبيري والذي نتج عنه موجات البرد والصقيع التي حدثت في نهايات نوفمبر ومنتصف ديسمبر.

واضاف الشاكر ان السبب الثاني لضعف الموسم المطري هو حدوث تعرج كبير للتيار النفاث القطبي نحو جنوب القارة الاوروبية ووسط المتوسط وشمال افريقيا ينتج عنه تركز المنخفضات الجوية على تلك المناطق، ترافقت بامطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج وكانت تدفع بالمقابل بالمرتفعات الجوية القوية نحو المملكة وشرق المتوسط.

واكمل الشاكر ان السبب الثالث لضعف الموسم المطري يرجع الى تطور دورة مناخية في المحيط الهادئ تحديداً قبالة سواحل البيرو تدعى اللانينا، والتي تعني حدوث تبريد في مياه المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وانخفاض درجة حرارة المياه عن المعدلات، والتي انعكست على المنطقة باشتداد المرتفعات الجوية والتي تعمل كحاجز صد امام تقدم المنخفضات الجوية.

و لسبيل التقريب للناس، أوضح الشاكر انه في مقارنة أجراها مركز طقس العرب للمنخفضات الجوي التي أثرت على المملكة لتاريخه فإن المملكة لم تشهد اي منخفض جوي مصنف حتى من الدرجات الأقل، فيما شهدت المملكة حتى تاريخه في سنوات سابقة منخفضات جوية مصنفة واذا اخذنا العام 2018/2029 نجد ان المملكة تأثرت ب4 منخفضات جوية حمل احداها درجات متقدمة، وبذلك يكون من الواضح مقدار الضعف الشديد لأداء الموسم المطري هذا العام مقارنة مع سنوات سابقة.

و أكد الشاكر أن الأداء المطري حتى تاريخه هو الأضعف منذ عقود في المملكة، فمثلاً بلغ الأداء المطري في العاصمة حتى يومنا (2024/12/22) أقل من 10% بالمُقارنة عما هو مُعتاد عليه الحال و هو ما يُمثل أقل من 3% من الموسم المطري كاملاً و يكون لهذا الضعف في الواقع المطري مألات على الزراعة و الموارد المائية إلا أن طقس العرب يستبشر خيراً بتحسن الأداء خلال الأشهر القادمة بإذن الله.

وتاليًا أداء الموسم المطري في أقاليم الاردن حتى نهاية الخريف

(21/12/2024)



