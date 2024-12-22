وزير الإعلام يستقبل المخرج القدير بسام الذوادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بهذا‭ ‬الإصدار‭ ‬القيم‭ ‬والذي‭ ‬يوثق‭ ‬سيرة‭ ‬المخرج‭ ‬القدير‭ ‬ويسرد‭ ‬محطات‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬السينمائية‭ ‬الثرية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مشاريعه‭ ‬القادمة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬المخرج‭ ‬البحريني‭ ‬بسام‭ ‬الذوادي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬مثمنا‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬تحفيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لازدهاره‭.‬

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