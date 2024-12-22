وزير الإعلام يستقبل المخرج القدير بسام الذوادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بمقر الوزارة أمس المخرج البحريني القدير بسام الذوادي والذي قدم إلى الوزير نسخة من كتابه «السينما كما عرفتها».
وقد أشاد الوزير بهذا الإصدار القيم والذي يوثق سيرة المخرج القدير ويسرد محطات مهمة من تجربته السينمائية الثرية التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، متمنيا له التوفيق والنجاح في مشاريعه القادمة. من جانبه أعرب المخرج البحريني بسام الذوادي عن شكره وتقديره لوزير الإعلام، مثمنا ما تقدمه وزارة الإعلام من دعم لكل ما من شأنه الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني في المملكة عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتهيئة البيئة الملائمة لازدهاره.
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