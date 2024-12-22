إسقاط طائرة عسكرية أمريكية ((بنيران صديقة)) فوق البحر الأحمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - الوكالات: نجا طياران من البحرية الأمريكية من تحطم طائرتهما أمس فوق البحر الأحمر بعدما أسقطها «عن طريق الخطأ» صاروخ أطلق من طراد أمريكي، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.
وذكرت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية التي تشمل الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أن «التحليلات الأولية تظهر أن أحد الجنديين أصيب بجروح طفيفة»، مشيرة إلى أن «الحادثة لم تكن نتيجة نيران معادية» ويشتبه في أنها «نتيجة نيران صديقة».
وأوضحت «سنتكوم» أن طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي جيتيسبرج «أطلق النار عن طريق الخطأ (...) وأصاب» مقاتلة من طراز F/A-18 كان فيها طياران من البحرية الأمريكية أقلعا من حاملة الطائرات «هاري س. ترومان».
ويوم السبت، أعلن الجيش الأمريكي أنه نفّذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في صنعاء، من بينها منشأة لتخزين الصواريخ و«مرفق قيادة وتحكم».
وقالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية في اليمن طائرات مسيّرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.
ويأتي ذلك بعد ساعات على إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة صباح السبت في سقوط صاروخ أطلق من اليمن وسقط قرب تل أبيب بوسط إسرائيل بعد فشل محاولات الجيش اعتراضه، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
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