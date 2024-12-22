إسقاط طائرة عسكرية أمريكية ((بنيران صديقة)) فوق البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - ‬الوكالات‭: ‬نجا‭ ‬طياران‭ ‬من‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬طائرتهما‭ ‬أمس‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطها‭ ‬‮«‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬طراد‭ ‬أمريكي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬سنتكوم‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحليلات‭ ‬الأولية‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الجنديين‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحادثة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتيجة‭ ‬نيران‭ ‬معادية‮»‬‭ ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬نيران‭ ‬صديقة‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬طراد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الموجهة‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيتيسبرج‭ ‬‮«‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ (...) ‬وأصاب‮»‬‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ F/A-18 كان‭ ‬فيها‭ ‬طياران‭ ‬من‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أقلعا‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬س‭. ‬ترومان‮»‬‭. ‬

ويوم‭ ‬السبت،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنه‭ ‬نفّذ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬منشأة‭ ‬لتخزين‭ ‬الصواريخ‭ ‬و«مرفق‭ ‬قيادة‭ ‬وتحكم‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬أسقطت‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭ ‬عدة‭ ‬للحوثيين‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬مضاد‭ ‬للسفن‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬إصابة‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وسقط‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بوسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬الجيش‭ ‬اعتراضه،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه‭. ‬