قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه إلى حوار وطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬فاروق‭ ‬الشرع‭ ‬الذي‭ ‬أبعِد‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬ودعاه‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬وطني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬قريب‭ ‬للمسؤول‭ ‬السابق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وقال‭ ‬مروان‭ ‬الشرع،‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬عم‭ ‬فاروق،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الاولى‭ ‬لدخول‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬زار‭ ‬فاروق‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬دمشق،‭ ‬ووجّه‭ ‬له‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬سيعقد‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قابل‭ ‬ابن‭ ‬عمي‭ ‬الأستاذ‭ ‬فاروق‭ ‬الدعوة‭ ‬بالقبول‭ ‬وبصدر‭ ‬رحب،‭ ‬وللصدفة‭ ‬فإن‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭ ‬لابن‭ ‬عمي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬صحارى‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وأول‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬القادم‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬فاروق‭ ‬الشرع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الدعامات‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لسوريا‭. ‬وشغل‭ ‬السياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬حافظ‭ ‬الأسد،‭ ‬وبقي‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬تولّي‭ ‬نجله‭ ‬بشار‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬2000‭. ‬

عيّن‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وترأس‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬صحارى‭ ‬بدمشق‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للأسد‭. ‬وأدلى‭ ‬الشرع‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتصريحات‭ ‬تنادي‭ ‬بتسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للنزاع،‭ ‬غاب‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬والأنظار‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬

وأوضح‭ ‬قريبه‭ ‬أن‭ ‬فاروق‭ ‬الشرع‭ ‬البالغ‭ ‬حاليا‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية،‭ ‬وسُجِن‭ ‬سائقه‭ ‬ومرافقه‭ ‬الشخصي‭ ‬بتهمة‭ ‬تسهيل‭ ‬محاولة‭ ‬انشقاقه‭ (‬عن‭ ‬حكم‭ ‬الأسد‭) ‬ولم‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بمغادرة‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬