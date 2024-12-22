برلماني إيراني يكشف عن رسائل غير مباشرة من إيران إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف برلماني إيراني أن طهران نقلت رسائل بشكل غير مباشر إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا تناشدها الحفاظ على أمن السفارة الإيرانية والمواقع المقدسة.
وأفاد عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعقوب رضا زاده بأن «أهم قضية بالنسبة إلى إيران بعد التطورات في سوريا هي الحفاظ على مصالح البلاد، وصون حرمة المزارات المقدسة للسيدة زينب، والسيدة سكينة، والسيدة رقية، بالإضافة إلى حماية السفارة الإيرانية».
وأردف رضا زاده: «تم إرسال رسائل أو إجراء اتصالات غير مباشرة للتأكيد على هذه القضايا، ويبدو أن المعارضة المسلحة قدمت تعهدات لضمان عدم حدوث أي مشاكل في المزارات أو السفارة».
وأشار البرلماني الإيراني إلى أن «الرسائل الإيرانية نُقلت عبر دول مشاركة في عملية أستانا وبعض الدول العربية»، مشددا على «ضرورة ضمان أمن السفارة الإيرانية والمزارات المقدسة في سوريا».
وكشف أن السفارة الإيرانية في سوريا تعرضت لهجوم، لكنه لم يتسبب في أضرار كبيرة.
وفي معرض حديثه عن الوضع الإقليمي بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وصف رضا زاده الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا بأنها «إجرامية ووحشية»، مضيفا: «نشعر بالقلق من احتمال حدوث مشكلات في بيروت وجنوب لبنان، خشية أن تشن هجمات مجددا على جنوب لبنان والمسلمين هناك».
وختم يعقوب رضا زاده حديثه بالقول: «نسعى جاهدين لتجنب إلحاق أي أضرار جسيمة بالدول المجاورة، وخاصة لبنان، أو بالمزارات المقدسة».
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