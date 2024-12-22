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برلماني إيراني يكشف عن رسائل غير مباشرة من إيران إلى إدارة العمليات العسكرية في سوريا

12/22/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬برلماني‭ ‬إيراني‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬نقلت‭ ‬رسائل‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تناشدها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬والمواقع‭ ‬المقدسة‭.‬

وأفاد‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬يعقوب‭ ‬رضا‭ ‬زاده‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬قضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد،‭ ‬وصون‭ ‬حرمة‭ ‬المزارات‭ ‬المقدسة‭ ‬للسيدة‭ ‬زينب،‭ ‬والسيدة‭ ‬سكينة،‭ ‬والسيدة‭ ‬رقية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬رضا‭ ‬زاده‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬اتصالات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضايا،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬قدمت‭ ‬تعهدات‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المزارات‭ ‬أو‭ ‬السفارة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البرلماني‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرسائل‭ ‬الإيرانية‭ ‬نُقلت‭ ‬عبر‭ ‬دول‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬أستانا‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬والمزارات‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجوم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬حكومة‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وصف‭ ‬رضا‭ ‬زاده‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬إجرامية‭ ‬ووحشية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬هجمات‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والمسلمين‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬يعقوب‭ ‬رضا‭ ‬زاده‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتجنب‭ ‬إلحاق‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بالدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬وخاصة‭ ‬لبنان،‭ ‬أو‭ ‬بالمزارات‭ ‬المقدسة‮»‬‭.‬

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