حامل اللقب دوقاز ووصيفه السوري نو في نهائي مكرر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بلغ حامل اللقب اللاعب التونسي عزيز دوقاز المباراة النهائية لبطولة النخبة العربية التي ينظمها الاتحاد البحرين للتنس، وتقام منافساتها على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية.
وجاء تأهل دوقا إلى المشهد الختامي للبطولة عقب فوزه الصعب والمستحق على منافسه اللاعب المصري محمد صفوت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 7/5، 1/6 و10/8 في المباراة التي جمعت اللاعبين في نصف نهائي البطولة.
ويلتقي دوقاز في المباراة النهائية مع اللاعب السوري حازم نو في مواجهة مكررة لنهائي البطولة الماضية والتي آلت نتيجتها لصالح اللاعب التونسي.
وتأهل اللاعب السوري حازم نو إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على اللاعب السوري حازم نو المصنف الثاني بالبطولة من إقصاء اللاعب التونسي معز الشرقي من الدور نصف النهائي حيث تغلب عليه بنتيجة 6/4 و6/4 بعد مباراة قوية ومثيرة من اللاعبين.
إشادة عربية بالضيافة والتنظيم
من جانب آخر، أشاد عدد من رؤساء ومسؤولي الاتحادات العربية باستضافة البحرين المتميزة للبطولة، مؤكدين أن النسخة الرابعة تعد واحدة من أفضل نسخ البطولة فنيا وتنظيميا.
وأشادت سلمى مولهي، رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، بالتطور الملحوظ الذي شهدته أنشطة الاتحاد العربي للتنس تحت رئاسة الشيخ أحمد الجابر الصباح، مؤكدة أن هذا التطور يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز اللعبة في المنطقة العربية وتحقيق مستويات أعلى من الاحترافية.
ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد المصري للتنس إسماعيل الشافعي بما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف المجالات مقارنة بما كانت عليه المملكة خلال آخر زيارة له إلى البحرين قبل 40 عاما.
كما أشاد رئيس النادي الأردني للتنس محمد القدومي بالمستوى التنظيمي لبطولة النخبة العربية، مؤكدا أن البحرين نجحت بامتياز في استضافة النسخة الرابعة للبطولة، وذلك من خلال الملاعب الجيدة والاهتمام الكبير الذي حظيت به البطولة من قبل المسؤولين بالاتحاد البحريني للتنس وفي مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، وكذلك نادي ضباط الأمن العام الذي يمتلك ملاعب مميزة تتناسب مع البطولة.
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