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حامل اللقب دوقاز ووصيفه السوري نو في نهائي مكرر

12/22/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بلغ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬عزيز‭ ‬دوقاز‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس،‭ ‬وتقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالقضيبية‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬دوقا‭ ‬إلى‭ ‬المشهد‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صفوت‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬7‭/‬5،‭ ‬1‭/‬6‭ ‬و10‭/‬8‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭.‬

ويلتقي‭ ‬دوقاز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬حازم‭ ‬نو‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مكررة‭ ‬لنهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬آلت‭ ‬نتيجتها‭ ‬لصالح‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭.‬

وتأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬حازم‭ ‬نو‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬حازم‭ ‬نو‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬بالبطولة‭ ‬من‭ ‬إقصاء‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬معز‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬


إشادة‭ ‬عربية‭ ‬بالضيافة‭ ‬والتنظيم

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬باستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬المتميزة‭ ‬للبطولة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬نسخ‭ ‬البطولة‭ ‬فنيا‭ ‬وتنظيميا‭.‬

وأشادت‭ ‬سلمى‭ ‬مولهي،‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬التونسي‭ ‬للتنس،‭ ‬بالتطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للتنس‭ ‬إسماعيل‭ ‬الشافعي‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬40‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأردني‭ ‬للتنس‭ ‬محمد‭ ‬القدومي‭ ‬بالمستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬لبطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬بامتياز‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬للبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الملاعب‭ ‬الجيدة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكذلك‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬ملاعب‭ ‬مميزة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬البطولة‭.‬

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