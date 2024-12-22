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دوري عيسى بن راشد يدخل جولته الخامسة

12/22/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬تدخل‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬جولتها‭ ‬الخامسة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬مباراتان‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬إذ‭ ‬يتقابل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬والشباب‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬عالي‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والنصر‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وتحتضن‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬المباراتين‭.‬

سيخوض‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لقاء‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬نسق‭ ‬الأداء،‭ ‬لتحاشي‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬أو‭ ‬عرقلة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬زملاء‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬قائد‭ ‬العنيد‭ ‬لم‭ ‬يواجهوا‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بمواجهات‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬فيه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬التجربة‭ ‬الأصعب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬قياسا‭ ‬بتجارب‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬12وتعزيز‭ ‬الانتصار،‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬عالي‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬سيل‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬المنقضية‭.‬

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