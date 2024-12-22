دوري عيسى بن راشد يدخل جولته الخامسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تدخل منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة جولتها الخامسة، إذ تقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة (أ) إذ يتقابل في المباراة الأولى 6.00 مساء فريقا دار كليب 9 نقاط والشباب 4 نقاط، يعقبها لقاء فريقي عالي نقطة واحدة والنصر 9 نقاط، وتحتضن صالة عيسى بن راشد في الرفاع المباراتين.
سيخوض دار كليب لقاء الشباب من خلال رفع نسق الأداء، لتحاشي أي مفاجأة أو عرقلة، خاصة أن زملاء محمود عبد الواحد قائد العنيد لم يواجهوا أي صعوبة تذكر في الفوز بمواجهات الجولات الثلاث السابقة، في الوقت الذي يشكل فيه دار كليب التجربة الأصعب بالنسبة إلى الشباب قياسا بتجارب المباريات السابقة.
وفي المباراة الثانية يسعى النصر إلى النقطة 12وتعزيز الانتصار، بينما يحاول عالي أن يوقف سيل الخسائر التي تعرض لها على مدار الجولات الأربع المنقضية.
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