الجولة الـ(4) من دوري عيسى بن راشد العام للطائرة في سطورالمعـامير يكتـفي بـ 14 نقـطة واتـحــاد الريف بـ 17

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لا‭ ‬تختلف‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬سابقاتها‭ ‬من‭ ‬الجولات،‭ ‬فأكثر‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة،‭ ‬فهناك‭ ‬فرق‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬وتخسر،‭ ‬وهناك‭ ‬فرق‭ ‬أخرى‭ ‬تتقدم‭ ‬بالأشواط‭ ‬وتخرج‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬خاسرة،‭ ‬وهناك‭ ‬أخطاء‭ ‬قاتلة‭ ‬يرتكبها‭ ‬أصحابها‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬يكون‭ ‬الخطأ‭ ‬فيها‭ ‬ممنوعا،‭ ‬وهناك‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬ما‭ ‬تسلم‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء‭ ‬وكأن‭ ‬مطلوبا‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬وتستمتع‭ ‬بأدائها‭.. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬نقدم‭ ‬سطورا‭ ‬من‭ ‬القراءة‭ ‬للجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬





المعامير‭ ‬يسلّم‭ ‬الراية

من‭ ‬المنطق‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬الأهلي‭ ‬فائزا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬للفوارق‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تصبّ‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬النسور‭ ‬الصفراء،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المنطق‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬الأداء‭ ‬الفعلي‭ ‬للفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وهي‭ ‬حصيلة‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬75‭ ‬نقطة‭.‬

صحيح‭ ‬أنّ‭ ‬الأهلي‭ ‬لعب‭ ‬مرتاحا،‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساس‭ ‬أيّ‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬ألعابها‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬6،‭ ‬وصحيح‭ ‬أنّ‭ ‬المعامير‭ ‬كان‭ ‬ندًا‭ ‬لمنافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬خلال‭ ‬الـ14‭ ‬نقطة،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬غابوا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬والشوطين‭ ‬التاليين،‭ ‬ووقعوا‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬الاستقبال‭ ‬وإضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬والهجوم‭ ‬السلبي،‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬بدوا‭ ‬وكأنهم‭ ‬يلعبون‭ ‬بدون‭ ‬نفس،‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬هذه‭ ‬وصلت‭ ‬بهم‭ ‬الانهزامية؟‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مطلوبا‭ ‬منهم‭ ‬الفوز،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬اللعب‭ ‬والاستمتاع،‭ ‬وهذا‭ ‬لم‭ ‬نشاهده‭.‬





إرسال‭ ‬‮«‬جوني‮»‬‭ ‬رسالة

بدا‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬جوني‮»‬‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يغيّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬ستايل‮»‬‭ ‬إرساله،‭ ‬وبات‭ ‬يلعب‭ ‬الإرسال‭ ‬القافز‭ ‬القوي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الموجّه،‭ ‬فقد‭ ‬اتسم‭ ‬إرساله‭ ‬بالقوّة‭ ‬والسرعة‭ ‬معا،‭ ‬ونرى‭ ‬أنّ‭ ‬إرسال‭ ‬عنان‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬رسالة‭ ‬مبطّنة‭ ‬يريد‭ ‬توجيهها‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬المنافسين،‭ ‬ومن‭ ‬جانبنا‭ ‬نلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬لأخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ابن‭ ‬عنان‭ ‬إلى‭ ‬إرساله‭ ‬التكتيكي‭. ‬





غياب‭ ‬الخبرة

يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنّ‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬قدّم‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬أشواطه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وعاب‭ ‬عناصره‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬ينهون‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحهم‭ ‬رغم‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬22‭/‬19،‭ ‬ولو‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لوضعوا‭ ‬منافسهم‭ ‬تحت‭ ‬ضغط،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬جراء‭ ‬غياب‭ ‬عامل‭ ‬الخبرة،‭ ‬وحسن‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الحاسمة‭.‬





بني‭ ‬جمرة‭ ‬يستدرك‭ ‬سريعا

على‭ ‬مستوى‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬شخصيا‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬منهم‭ ‬الأداء‭ ‬الباهت‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬محلّ‭ ‬استغراب‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬مدربهم‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر،‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬لو‭ ‬خسروه‭ ‬ربما‭ ‬كلّفهم‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬جائز‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬والأمثلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭.‬

والأهم‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬استوعبوا‭ ‬درس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بسرعة،‭ ‬وعادوا‭ ‬لينفضوا‭ ‬الغبار‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بروح‭ ‬جديدة‭ ‬وقدموا‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬ينتظره‭ ‬منهم،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنهم‭ ‬تنتظرهم‭ ‬مباراتين‭ ‬حاميتي‭ ‬الوطيس‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬القادمتين‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭.‬





سوء‭ ‬استقبال

صحيح‭ ‬أنّ‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬حقّق‭ ‬الأهم‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عزّز‭ ‬بها‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬وصحيح‭ ‬أنّ‭ ‬التشكيل‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬عليه‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسة‭ ‬وهم‭: ‬عماد‭ ‬سلمان،‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة،‭ ‬والناشئ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬مدن،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الصحيح‭ ‬كذلك‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬بشهادة‭ ‬مدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬المنافس‭ ‬قد‭ ‬جازف‭ ‬في‭ ‬إرساله‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬استقبالنا‭.‬





الأداء‭ ‬الأفضل

على‭ ‬مستوى‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬فإن‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬أداء‭ ‬يعدّ‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬خاضتها،‭ ‬ولو‭ ‬عرف‭ ‬لاعبوه‭ ‬كيف‭ ‬يستثمرون‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬لاحت‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬لخرجوا‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وقد‭ ‬تألق‭ ‬ثلاثي‭ ‬الفريق‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬سيد‭ ‬ماجد،‭ ‬وحسين‭ ‬علي،‭ ‬وحسين‭ ‬زين‭ ‬الدين‭.‬





دار‭ ‬كليب‭ ‬وعالي‭.. ‬هدوء

لم‭ ‬تحفل‭ ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وعالي‭ ‬بأيّ‭ ‬جديد،‭ ‬فدار‭ ‬كليب‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬وأكّده‭ ‬واقع‭ ‬المباراة،‭ ‬فالأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬حاول‭ ‬اللعب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬بعد‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الأداء،‭ ‬حتى‭ ‬أنّ‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه،‭ ‬وعالي‭ ‬مازال‭ ‬مدربه‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬التجريب،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬لعناصر‭ ‬الفريق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوليفة‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭.‬





الشباب‭ ‬أم‭ ‬البسيتين؟

من‭ ‬شاهد‭ ‬أداء‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬جراء‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬لذهب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الشبابيين‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لملم‭ ‬البسيتين‭ ‬أوراقه‭ ‬سريعا‭ ‬ليتقدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬وجدنا‭ ‬تراجعا‭ ‬غير‭ ‬مبرّر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب،‭ ‬لتتجه‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬كان‭ ‬الحسم‭ ‬فيه‭ ‬للشبابيين‭.‬

والأسئلة‭ ‬التي‭ ‬نطرحها‭ ‬هنا‭: ‬الشباب‭ ‬أم‭ ‬البسيتين‭ ‬من‭ ‬منهما‭ ‬فرض‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬على‭ ‬الآخر؟‭ ‬ولماذا‭ ‬قدم‭ ‬الشباب‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬جيدا‭ ‬وتراجع‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث؟‭ ‬ولماذا‭ ‬دخل‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدم‭ ‬بشوطين‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف؟





اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬كالمعامير

الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬فعله‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬17‭-‬16‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬رفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء‭ ‬لمنافسه‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬لإبطال‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬للريفيين،‭ ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬اختصر‭ ‬لنا‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬جميل‭ ‬سيد‭ ‬جمعة‭ ‬مدرب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬سيناريو‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نشاهدها‭ ‬لظروف‭ ‬عملية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ ‬مباراة‭ ‬المعامير‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭.‬