((البارباري)) عيّاد.. طموح بلا حدود وحلم بتشريف الوطنالبداية من العائلة.. والانتماء للعبة منذ الصغر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يولد‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬الشغف‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جسّده‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬خط‭ ‬مسيرته‭ ‬بخطوات‭ ‬واثقة‭ ‬وطموحات‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬الحدود‭. ‬حيث‭ ‬ترعرع‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تشبّعت‭ ‬بروح‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬أثبت‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭.‬

وحرص‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬باللاعب‭ ‬لنأخذكم‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬مسيرته،‭ ‬رؤيته‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وأحلامه‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ونترككم‭ ‬مع‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬القادمة‭.‬





متى‭ ‬بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟

بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة،‭ ‬وشعرت‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بانتمائي‭ ‬الى‭ ‬اللعبة‭. ‬ربما‭ ‬لأنني‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬حب‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬أفرادها‭ ‬يمارسونها‭. ‬هذا‭ ‬الجو‭ ‬جعلني‭ ‬أتشبع‭ ‬بروح‭ ‬اللعبة‭ ‬وأبدأ‭ ‬مشواري‭ ‬مبكرًا‭.‬

كيف‭ ‬تصف‭ ‬أداء‭ ‬زملائك‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

الأداء‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬وأشكر‭ ‬زملائي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬كفريق‭ ‬واحد،‭ ‬ونسعى‭ ‬دومًا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬وتماسكه‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬سقف‭ ‬طموحاتك‭ ‬مع‭ ‬فريقك؟

طموحاتي‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار،‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬ترعرعت‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭. ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬وأن‭ ‬أساهم‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬جديد‭ ‬له‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافكم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

هدفنا‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭. ‬نعمل‭ ‬كفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬ونثق‭ ‬في‭ ‬قدراتنا‭.‬

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬وحظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية؟

نتائجنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مُرضية‭ ‬جدًا‭. ‬فريقنا‭ ‬يتميز‭ ‬بصغر‭ ‬سن‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وهذا‭ ‬يمنحنا‭ ‬ميزة‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭. ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬أحيانًا،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬ننافس‭ ‬الكبار‭ ‬ونثبت‭ ‬أننا‭ ‬فريق‭ ‬طموح‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭.‬

ما‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬الشخصية؟

. ‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭.‬

. ‭ ‬تحقيق‭ ‬كأس‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

. ‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭.‬

. ‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭.‬

. ‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتك‭ ‬الرياضية؟

كل‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬عملت‭ ‬معهم‭ ‬لهم‭ ‬فضل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستواي،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬حسام‭ ‬مدن،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬باربار،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬خاص،‭ ‬تعلمت‭ ‬منه‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الفني‭ ‬والذهني،‭ ‬وكان‭ ‬لدعمه‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭.‬

ماهي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنساها؟

مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬عندما‭ ‬سجلت‭ ‬الهدف‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬رمية‭ ‬جزاء‭ ‬حاسمة،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولة‭. ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬وتركت‭ ‬أثرًا‭ ‬لا‭ ‬يُمحى‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‭.‬

من‭ ‬هو‭ ‬لاعبك‭ ‬البحريني‭ ‬المفضل؟

أحب‭ ‬متابعة‭ ‬اللاعب‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭. ‬أراه‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أنجبتهم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وأعتبره‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لي‭ ‬وللعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬هم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬تتوقع‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلًا‭ ‬مشرقًا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني؟

هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬بمختلف‭ ‬الأندية‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬جيلًا‭ ‬واعدًا‭ ‬سيكون‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي؟

بالتأكيد‭ ‬أؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي،‭ ‬وأطمح‭ ‬لأن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬خارجيًا‭. ‬الاحتراف‭ ‬سيمنحني‭ ‬تجربة‭ ‬أكبر‭ ‬وفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬بلدي‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

الدوري‭ ‬يتطور‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭. ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬حدة،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬يرتفع‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬طموحاتك؟

أطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬منجزات‭ ‬كبرى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬أطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

برأيك‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬عمله‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري؟

هناك‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الدوري،‭ ‬منها‭:‬

. ‭ ‬تحسين‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬للمباريات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭.‬

. ‭ ‬وضع‭ ‬روزنامة‭ ‬واضحة‭ ‬لجدول‭ ‬المنافسات،‭ ‬لتجنب‭ ‬التوقفات‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي‭ ‬للأندية‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوياتها‭.‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية؟

أرى‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬واعدًا‭ ‬جدًا‭. ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخليجية‭ ‬والآسيوية‭. ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬منتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬ووجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة،‭ ‬فإن‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭.‬

كيف‭ ‬تقيم‭ ‬أداءك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب؟

كانت‭ ‬بطولة‭ ‬قوية‭ ‬وشهدت‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬قدمت‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬أملك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬واستطعنا‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬شخصي‭ ‬أفتخر‭ ‬به‭.‬