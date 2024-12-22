Monday, 23 December 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البارباري)) عيّاد.. طموح بلا حدود وحلم بتشريف الوطنالبداية من العائلة.. والانتماء للعبة منذ الصغر

12/22/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يولد‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬الشغف‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جسّده‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬خط‭ ‬مسيرته‭ ‬بخطوات‭ ‬واثقة‭ ‬وطموحات‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬الحدود‭. ‬حيث‭ ‬ترعرع‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تشبّعت‭ ‬بروح‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬أثبت‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭.‬

وحرص‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬باللاعب‭ ‬لنأخذكم‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬مسيرته،‭ ‬رؤيته‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وأحلامه‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬ونترككم‭ ‬مع‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬القادمة‭.‬


متى‭ ‬بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد؟

بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة،‭ ‬وشعرت‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بانتمائي‭ ‬الى‭ ‬اللعبة‭. ‬ربما‭ ‬لأنني‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬حب‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬أفرادها‭ ‬يمارسونها‭. ‬هذا‭ ‬الجو‭ ‬جعلني‭ ‬أتشبع‭ ‬بروح‭ ‬اللعبة‭ ‬وأبدأ‭ ‬مشواري‭ ‬مبكرًا‭.‬

كيف‭ ‬تصف‭ ‬أداء‭ ‬زملائك‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

الأداء‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬وأشكر‭ ‬زملائي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬كفريق‭ ‬واحد،‭ ‬ونسعى‭ ‬دومًا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬وتماسكه‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬سقف‭ ‬طموحاتك‭ ‬مع‭ ‬فريقك؟

طموحاتي‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار،‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬ترعرعت‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭. ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬وأن‭ ‬أساهم‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬تاريخ‭ ‬جديد‭ ‬له‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافكم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

هدفنا‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭. ‬نعمل‭ ‬كفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬ونثق‭ ‬في‭ ‬قدراتنا‭.‬

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬وحظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية؟

نتائجنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مُرضية‭ ‬جدًا‭. ‬فريقنا‭ ‬يتميز‭ ‬بصغر‭ ‬سن‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وهذا‭ ‬يمنحنا‭ ‬ميزة‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭. ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬أحيانًا،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬ننافس‭ ‬الكبار‭ ‬ونثبت‭ ‬أننا‭ ‬فريق‭ ‬طموح‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭.‬

ما‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك‭ ‬الشخصية؟

. ‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭.‬

. ‭ ‬تحقيق‭ ‬كأس‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

. ‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭.‬

. ‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭.‬

. ‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتك‭ ‬الرياضية؟

كل‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬عملت‭ ‬معهم‭ ‬لهم‭ ‬فضل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستواي،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬حسام‭ ‬مدن،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬باربار،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬خاص،‭ ‬تعلمت‭ ‬منه‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الفني‭ ‬والذهني،‭ ‬وكان‭ ‬لدعمه‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭.‬

ماهي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنساها؟

مباراة‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬عندما‭ ‬سجلت‭ ‬الهدف‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬رمية‭ ‬جزاء‭ ‬حاسمة،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولة‭. ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬وتركت‭ ‬أثرًا‭ ‬لا‭ ‬يُمحى‭ ‬في‭ ‬ذاكرتي‭.‬

من‭ ‬هو‭ ‬لاعبك‭ ‬البحريني‭ ‬المفضل؟

أحب‭ ‬متابعة‭ ‬اللاعب‭ ‬جعفر‭ ‬عبدالقادر‭. ‬أراه‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أنجبتهم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وأعتبره‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لي‭ ‬وللعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

من‭ ‬هم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬تتوقع‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلًا‭ ‬مشرقًا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني؟

هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬بمختلف‭ ‬الأندية‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬جيلًا‭ ‬واعدًا‭ ‬سيكون‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

هل‭ ‬تؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي؟

بالتأكيد‭ ‬أؤيد‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي،‭ ‬وأطمح‭ ‬لأن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬تمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬خارجيًا‭. ‬الاحتراف‭ ‬سيمنحني‭ ‬تجربة‭ ‬أكبر‭ ‬وفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬بلدي‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

ما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟

الدوري‭ ‬يتطور‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭. ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬حدة،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬يرتفع‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬طموحاتك؟

أطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬منجزات‭ ‬كبرى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬أطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬باربار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

برأيك‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬عمله‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري؟

هناك‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الدوري،‭ ‬منها‭:‬

. ‭ ‬تحسين‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬للمباريات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭.‬

. ‭ ‬وضع‭ ‬روزنامة‭ ‬واضحة‭ ‬لجدول‭ ‬المنافسات،‭ ‬لتجنب‭ ‬التوقفات‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي‭ ‬للأندية‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوياتها‭.‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية؟

أرى‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬واعدًا‭ ‬جدًا‭. ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخليجية‭ ‬والآسيوية‭. ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬منتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬ووجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة،‭ ‬فإن‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭.‬

كيف‭ ‬تقيم‭ ‬أداءك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب؟

كانت‭ ‬بطولة‭ ‬قوية‭ ‬وشهدت‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭. ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬قدمت‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬أملك‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬واستطعنا‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري،‭ ‬وهو‭ ‬إنجاز‭ ‬شخصي‭ ‬أفتخر‭ ‬به‭.‬

MENAFN22122024000055011008ID1109022017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث