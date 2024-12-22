((البارباري)) عيّاد.. طموح بلا حدود وحلم بتشريف الوطنالبداية من العائلة.. والانتماء للعبة منذ الصغر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد توفيق
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يولد النجاح من الشغف والعمل الدؤوب، وهذا ما جسّده أحد نجوم نادي باربار الذي خط مسيرته بخطوات واثقة وطموحات لا تعرف الحدود. حيث ترعرع في بيئة تشبّعت بروح اللعبة، كما أثبت هذا اللاعب أن العمل الجماعي والالتزام يمكن أن يصنع الفارق.
وحرص ملحق «أخبار الخليج الرياضي» على الالتقاء باللاعب لنأخذكم إلى تفاصيل مسيرته، رؤيته المستقبلية، وأحلامه التي تمتد لتشمل الاحتراف الخارجي ورفع اسم البحرين عاليًا في المحافل الدولية، ونترككم مع الحوار في السطور القادمة.
متى بدأت ممارسة كرة اليد؟
بدأت ممارسة كرة اليد في سن التاسعة، وشعرت منذ البداية بانتمائي الى اللعبة. ربما لأنني نشأت في عائلة يغلب عليها حب كرة اليد، حيث كان معظم أفرادها يمارسونها. هذا الجو جعلني أتشبع بروح اللعبة وأبدأ مشواري مبكرًا.
كيف تصف أداء زملائك في فريق باربار خلال هذا الموسم؟
الأداء كان رائعًا، وأشكر زملائي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في كل مباراة. نحن نلعب كفريق واحد، ونسعى دومًا لتقديم أفضل ما لدينا، وهو ما يعكس روح الفريق وتماسكه.
ما هو سقف طموحاتك مع فريقك؟
طموحاتي لا حدود لها، لكن من أهمها تحقيق بطولات مع نادي باربار، النادي الذي ترعرعت فيه منذ صغري. أرغب في أن أكون جزءًا من مسيرة نجاح هذا النادي وأن أساهم في كتابة تاريخ جديد له.
ما هي أهدافكم هذا الموسم؟
هدفنا الأساسي هو الوصول إلى المراكز الأولى في الدوري، مع المنافسة بقوة في الأدوار النهائية. نعمل كفريق لتحقيق هذه الأهداف، ونثق في قدراتنا.
ما رأيك في نتائج فريق باربار وحظوظه في المنافسة على البطولات المحلية؟
نتائجنا هذا الموسم مُرضية جدًا. فريقنا يتميز بصغر سن لاعبيه، وهذا يمنحنا ميزة التطور المستمر عامًا بعد عام. رغم قلة الخبرة أحيانًا، إلا أننا ننافس الكبار ونثبت أننا فريق طموح وقادر على تقديم مستويات عالية.
ما أبرز إنجازاتك الشخصية؟
. الفوز ببطولتي الدوري والكأس لفئة الناشئين.
. تحقيق كأس فئة الشباب.
. التأهل إلى كأس العالم مع منتخب الناشئين.
. التأهل إلى كأس العالم لفئة الشباب.
. الحصول على المركز الثالث في بطولة آسيا لفئة الشباب.
من هو المدرب الذي ترك بصمة في مسيرتك الرياضية؟
كل المدربين الذين عملت معهم لهم فضل كبير في تطوير مستواي، لكن المدرب حسام مدن، مدرب الفريق الأول بنادي باربار، كان له تأثير خاص، تعلمت منه الكثير على الصعيدين الفني والذهني، وكان لدعمه دور كبير في مسيرتي.
ماهي المباراة التي لا تنساها؟
مباراة نهائي الكأس لفئة الناشئين عام 2015. كانت لحظة لا تُنسى عندما سجلت الهدف الأخير من رمية جزاء حاسمة، ونجحنا في تحقيق البطولة. هذه المباراة كانت نقطة تحول في مسيرتي، وتركت أثرًا لا يُمحى في ذاكرتي.
من هو لاعبك البحريني المفضل؟
أحب متابعة اللاعب جعفر عبدالقادر. أراه من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم البحرين في كرة اليد، وأعتبره مصدر إلهام لي وللعديد من اللاعبين الشباب.
من هم اللاعبون الذين تتوقع لهم مستقبلًا مشرقًا مع المنتخب الوطني؟
هناك الكثير من المواهب المميزة في الفئات العمرية المختلفة بمختلف الأندية. أعتقد أن البحرين تمتلك جيلًا واعدًا سيكون قادرًا على تمثيل المنتخب الوطني خير تمثيل في المستقبل.
هل تؤيد الاحتراف الخارجي؟
بالتأكيد أؤيد الاحتراف الخارجي، وأطمح لأن أحصل على فرصة تمثيل البحرين خارجيًا. الاحتراف سيمنحني تجربة أكبر وفرصة لرفع اسم بلدي عاليًا في المحافل الدولية.
ما رأيك في مستوى دوري خالد بن حمد هذا الموسم؟
الدوري يتطور بشكل ملحوظ من عام إلى آخر. التنافس بين الأندية أصبح أكثر حدة، والمستوى الفني يرتفع تدريجيًا، وهو أمر يبشر بمستقبل أفضل للعبة في البحرين.
ما هي أبرز طموحاتك؟
أطمح إلى تحقيق منجزات كبرى مع المنتخب البحريني والمساهمة في رفع اسمه في المحافل الدولية. كما أطمح لتحقيق المزيد من البطولات مع نادي باربار، إضافة إلى تمثيل المنتخب الوطني الأول وتحقيق إنجازات على المستوى الدولي.
برأيك ما الذي يجب عمله لتطوير مستوى الدوري؟
هناك عدة أمور يمكن أن تسهم في تطوير الدوري، منها:
. تحسين النقل التلفزيوني للمباريات لتصل إلى جمهور أوسع.
. وضع روزنامة واضحة لجدول المنافسات، لتجنب التوقفات الطويلة التي قد تؤثر على أداء اللاعبين.
. تعزيز الدعم الفني والمالي للأندية لتحسين مستوياتها.
كيف ترى مستقبل كرة اليد البحرينية؟
أرى مستقبل كرة اليد البحرينية واعدًا جدًا. اتحاد كرة اليد يعد من أنجح الاتحادات المحلية، وقد حقق العديد من الإنجازات الخليجية والآسيوية. مع تألق منتخبات الناشئين والشباب ووجود العديد من المواهب الصاعدة، فإن اللعبة في البحرين تسير في الاتجاه الصحيح.
كيف تقيم أداءك في البطولة الآسيوية الأخيرة مع منتخب الشباب؟
كانت بطولة قوية وشهدت منافسة شرسة مع منتخبات تضم لاعبين محترفين. الحمد لله قدمت أقصى ما أملك خلال المباريات، واستطعنا تحقيق المركز الثالث في البطولة الآسيوية والتأهل لكأس العالم، كما حصلت على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام المنتخب الكوري، وهو إنجاز شخصي أفتخر به.
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