ألبا تعلن تنظيم مهرجانها الرياضي في نسخته الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) تنظيم النسخة الثالثة من «مهرجان البا الرياضي»، بالتعاون مع اتحاد الأكاديميات الرياضية الدولي، والذي سيقام في نادي البا في البحير خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2025.
يأتي تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان بعد النجاح اللافت للنسختين السابقتين، حيث شهدت المهرجان الأول عام 2023 مشاركة أكثر من 750 رياضيًا ورياضية في 12 لعبة، بينما ارتفع العدد في المهرجان السابق إلى حوالي 2 , 000 مشارك ومشاركة في 16 لعبة تضمنت منافسات مخصصة لفئة ذوي الهمم.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً: «يسعدنا أن نواصل التعاون مع اتحاد الأكاديميات الرياضية الدولي لتنظيم «مهرجان البا الرياضي» للعام الثالث على التوالي، وبالتزامن مع «يوم البحرين الرياضي» الذي تحتفل به المملكة في شهر فبراير من كل عام. يعكس هذا المهرجان التزامنا بدعم الرياضة والمجتمع المحلي، ونتطلع من خلاله إلى تقديم تجربة رياضية استثنائية تعزز التزامنا بتمكين الشباب البحريني وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي.
وأضاف البقالي: «يتيح هذا المهرجان لعدد كبير من اللاعبين الهواة التنافس في رياضاتهم المحببة، والالتقاء مع حشد كبير من الرياضيين والإداريين والجماهير تحت سقف واحد، كما يميز المهرجان تخصيص منافسات رياضية وترفيهية لفئتي ذوي الهمم والأيتام، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في دمج مختلف فئات المجتمع في هذا الحدث الرياضي الكبير».
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