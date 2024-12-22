ألبا تعلن تنظيم مهرجانها الرياضي في نسخته الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬البا‭ ‬الرياضي‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولي،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البا‭ ‬في‭ ‬البحير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

يأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬للنسختين‭ ‬السابقتين،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المهرجان‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬رياضيًا‭ ‬ورياضية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬لعبة،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬2 ‭,‬ 000‭ ‬مشارك‭ ‬ومشاركة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬لعبة‭ ‬تضمنت‭ ‬منافسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولي‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬مهرجان‭ ‬البا‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ونتطلع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬استثنائية‭ ‬تعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭.‬

وأضاف‭ ‬البقالي‭: ‬‮«‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الهواة‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬رياضاتهم‭ ‬المحببة،‭ ‬والالتقاء‭ ‬مع‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والإداريين‭ ‬والجماهير‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬يميز‭ ‬المهرجان‭ ‬تخصيص‭ ‬منافسات‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬لفئتي‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬والأيتام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬