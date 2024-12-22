بوخوم يحقق فوزه الأول ودورتموند يعود إلى سكة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬بوخوم‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هايدنهايم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

وسجل‭ ‬موريتس‭ ‬بروشينسكي‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬المالي‭ ‬إبراهيما‭ ‬سيسوكو‭ (‬6‭) ‬والسلوفاكي‭ ‬ماتيوس‭ ‬بيرو‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭ (‬38‭) ‬هدفي‭ ‬بوخوم‭.‬

واحتفظ‭ ‬بوخوم‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬ديتر‭ ‬هيكينغ‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إنعاش‭ ‬موسمه‭ ‬وإنقاذه‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬بالمركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬و11‭ ‬هزيمة،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬و4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬هايدنهايم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وكان‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بهزيمته‭ ‬السابعة‭ ‬تواليا‭ ‬والـ11‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عام‭ ‬له‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬النخبة،‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬وتأهله‭ ‬لخوض‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭.‬

وثأر‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬أقصاه‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬مستعيدا‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭.‬

وسجل‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬باسكال‭ ‬غروس‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ (‬62‭) ‬ثلاثيته‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬تناوب‭ ‬عليها‭ ‬الهولندي‭ ‬دونيل‭ ‬ماليب‭ (‬25‭) ‬وماكسيميليان‭ ‬باير‭ (‬28‭) ‬ويوليان‭ ‬برانت‭ (‬30‭).‬

وسجل‭ ‬السلوفاكي‭ ‬دنيس‭ ‬فافرو‭ ‬هدف‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الوحيد‭ (‬58‭).‬

ورفع‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمة‭)‬،‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬كانت‭ ‬المحاولة‭ ‬السابعة‭ ‬خارج‭ ‬قواعدهم‭ ‬وملعب‭ ‬فيتسفالن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬هي‭ ‬الثابتة،‭ ‬بعد‭ ‬الانتكاسات‭ ‬في‭ ‬شتوتغارت‭ (‬5-1‭)‬،‭ ‬برلين‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬أوغسبورغ‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬ماينتس‭ (‬3-1‭) ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬بريمن‭ (‬0-0‭) ‬ومونشنغلادباخ‭ (‬1-1‭).‬