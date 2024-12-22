بوخوم يحقق فوزه الأول ودورتموند يعود إلى سكة الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): حقق بوخوم متذيل الترتيب فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هايدنهايم 2-0 أمس الأحد في المرحلة الخامسة عشرة.
وسجل موريتس بروشينسكي مستفيدا من تمريرة المالي إبراهيما سيسوكو (6) والسلوفاكي ماتيوس بيرو الذي سدد من حافة المنطقة (38) هدفي بوخوم.
واحتفظ بوخوم الذي تعاقد مع المدرب المخضرم ديتر هيكينغ (60 عاما) الشهر الماضي على أمل إنعاش موسمه وإنقاذه من الهبوط بالمركز الثامن عشر الأخير برصيد 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات و11 هزيمة، متأخرا بفارق نقطتين عن هولشتاين كيل و4 نقاط عن هايدنهايم في المركز السادس عشر.
وكان هايدنهايم الذي مُني بهزيمته السابعة تواليا والـ11 هذا الموسم في الدوري قد حقق نتائج رائعة في الموسم الماضي في أول عام له بين أندية النخبة، باحتلاله المركز الثامن وتأهله لخوض مسابقة كونفرنس ليغ.
وثأر بوروسيا دورتموند من مضيفه فولفسبورغ الذي أقصاه من مسابقة الكأس بفوزه عليه 3-1 مستعيدا نغمة الانتصارات.
وسجل دورتموند الذي طرد من صفوفه في الشوط الثاني باسكال غروس بالبطاقة الحمراء (62) ثلاثيته في غضون 5 دقائق من الأول تناوب عليها الهولندي دونيل ماليب (25) وماكسيميليان باير (28) ويوليان برانت (30).
وسجل السلوفاكي دنيس فافرو هدف فولفسبورغ الوحيد (58).
ورفع دورتموند الذي كان قد فشل في حصد النقاط الثلاث في مبارياته الأربع الاخيرة في مختلف المسابقات (3 تعادلات وهزيمة)، منها ثلاث في الدوري، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.
وبالنسبة إلى رجال المدرب نوري شاهين كانت المحاولة السابعة خارج قواعدهم وملعب فيتسفالن هذا الموسم هي الثابتة، بعد الانتكاسات في شتوتغارت (5-1)، برلين (2-1)، أوغسبورغ (2-1)، ماينتس (3-1) وتعادل مع بريمن (0-0) ومونشنغلادباخ (1-1).
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